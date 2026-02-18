https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/epstein-magduru-rina-oh-topkapi-sarayina-takintiliydi-1103598443.html
Epstein mağduru Rina Oh: Topkapı Sarayı'na takıntılıydı
Epstein mağduru Rina Oh: Topkapı Sarayı'na takıntılıydı
Sputnik Türkiye
Pedofili suçlusu Jeffrey Epstein’in mağdurlardan Rina Oh, Epstein için “Kendisinden ‘Sultan’ diye söz ediyordu” derken, Epstein’in ‘Topkapı Sarayı’na takıntılı olduğunu’ söyledi.
2026-02-18T12:50+0300
2026-02-18T12:50+0300
2026-02-18T13:00+0300
dünya
jeffrey epstein
topkapı sarayı
osmanlı i̇mparatorluğu
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103410978_0:320:683:704_1920x0_80_0_0_a756aa822df6c0dd74f608a1ab184f1d.jpg
Epstein mağduru Rina Oh, istismar ağıyla ilgili Milliyet.com.tr'den Pırıl Cennet’e konuştu. Oh, Epstein’in kendisini bu ağa nasıl çektiğini şu sözlerle ifade etti:‘Burs vaadiyle kandırdı’Epstein’in kendisini sanat okulundan lisans diploması almak için burs vaadiyle kandırdığını anlatan Oh, şöyle devam etti: ‘Sultan’ diye bahsediyorduEpstein’in kendisine iki kitap hediye ettiğini ifade eden Oh, “Onunla tanışıp evinde buluşmamdan kısa bir süre sonra, bana incelemem için iki kitap verdi. Kitaplar yabancı bir dilde yazılmıştı. Bana planlarından bahsetti. Bir haremin parçası olacağımı ve onun ‘gözdesi’ konumunda bulunacağımı söyledi. Kendisinin benim 'akıl hocam' olacağını ifade etti ancak yaklaşık iki yıl süren konuşmalarımız boyunca kendisinden sürekli üçüncü tekil şahıs olarak, ‘Sultan’ diye söz ediyordu. Bu durum oldukça kafa karıştırıcıydı ama aslında kendisinden bahsettiğini biliyordum” dedi.‘Harem planı vardı’Rina, Epstein’in sıklıkla kendisine dile getirdiği bir ‘harem planı’ olduğunu söyleyerek “Sultan, harem ve saray gibi kavramlardan bahsediyordu. Dünyayı bu çerçevede görmem için beni tamamen bu düşünce sistemine inandırmaya çalıştı. Bu fikir hoşuma gitmiyordu; ben ise sadece onun ayrıntılı ve uzun planlarını dinliyordum. Bunu, aramızda geçen entelektüel ve kültürel bir sohbet konusu sanıyordum. Bu kadar ciddi olduğunu düşünmemiştim. Daha sonra ne kadar ciddi olduğunu bana gösterdi" diye konuştu.‘Topkapı Sarayı’na takıntılıydı’Epstein'in Türkiye’den sık sık söz ettiğini belirten Rina "Osmanlı İmparatorluğu’na takıntılıydı ve sürekli bundan bahsediyordu. Benden Osmanlı İmparatorluğu haremiyle ilgili tüm tabloları, mimari yapıları, sarayları ve haremdeki kadınlar tarafından yazılmış anlatıları incelememi istedi. Son dönemde harem hakkında başka kitaplar da okudum; ancak hiçbiri bana okumam için verdiği o iki kitaptaki bazı ayrıntılara değinmiyor. Topkapı Sarayı’na takıntılıydı ve mimarisini, kültürünü ve tarihini ayrıntılı biçimde incelememi istiyordu” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/abd-kongresinde-incelenen-sansursuz-epstein-dosyalari-dehset-verici-detaylar-ortaya-cikti-1103427595.html
topkapı sarayı
osmanlı i̇mparatorluğu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103410978_0:256:683:768_1920x0_80_0_0_3d0255a6118d4377a56a43b38dfd0fc9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
epstein, topkapı sarayı, rina oh, sultan, epstein haberleri, dünya haberleri
epstein, topkapı sarayı, rina oh, sultan, epstein haberleri, dünya haberleri
Epstein mağduru Rina Oh: Topkapı Sarayı'na takıntılıydı
12:50 18.02.2026 (güncellendi: 13:00 18.02.2026)
Pedofili suçlusu Jeffrey Epstein’in mağdurlardan Rina Oh, istismar ağının perde arkasını, Epstein'in yaşattıklarını anlattı. Oh, Epstein için “Kendisinden ‘Sultan’ diye söz ediyordu” derken, Epstein’in ‘Topkapı Sarayı’na takıntılı olduğunu’ söyledi.
Epstein mağduru Rina Oh, istismar ağıyla ilgili Milliyet.com.tr'den Pırıl Cennet’e konuştu. Oh, Epstein’in kendisini bu ağa nasıl çektiğini şu sözlerle ifade etti:
Jeffrey Epstein ile, eski model ve oyuncu olan en yakın arkadaşlarımdan biri olan Lisa Phillips aracılığıyla tanıştım. Kendisi bugün hayatta kalan mağdurlar için oldukça açık sözlü bir savunucudur. Lisa ve ben haftada birkaç kez görüşürdük ve 1990’ların sonlarından 2000’lere kadar uzun yıllar boyunca bir arkadaş çevresinin parçasıydık. Sanat koleksiyonerliği yaptığına dair bir şeyler duyduktan sonra, bir gün Epstein ile görüşmeyi kabul ettim.
Epstein’in kendisini sanat okulundan lisans diploması almak için burs vaadiyle kandırdığını anlatan Oh, şöyle devam etti:
Onu bir daha asla görmek zorunda değildim ve burs ‘hiçbir koşula bağlı değildi’. Ancak durum böyle çıkmadı ve o bursun arkasına birçok koşul ekledi. Taleplerine uymayı reddettiğimde bursu derhal geri çekti ve okula gitmememden beni sorumlu tuttu. Benden beklediği şeyler, benim içinde olmak istediğim şeyler değildi. Az çok beklentilerini tahmin edebiliyorsunuzdur.
‘Sultan’ diye bahsediyordu
Epstein’in kendisine iki kitap hediye ettiğini ifade eden Oh, “Onunla tanışıp evinde buluşmamdan kısa bir süre sonra, bana incelemem için iki kitap verdi. Kitaplar yabancı bir dilde yazılmıştı. Bana planlarından bahsetti. Bir haremin parçası olacağımı ve onun ‘gözdesi’ konumunda bulunacağımı söyledi. Kendisinin benim 'akıl hocam' olacağını ifade etti ancak yaklaşık iki yıl süren konuşmalarımız boyunca kendisinden sürekli üçüncü tekil şahıs olarak, ‘Sultan’ diye söz ediyordu. Bu durum oldukça kafa karıştırıcıydı ama aslında kendisinden bahsettiğini biliyordum” dedi.
Rina, Epstein’in sıklıkla kendisine dile getirdiği bir ‘harem planı’ olduğunu söyleyerek “Sultan, harem ve saray gibi kavramlardan bahsediyordu. Dünyayı bu çerçevede görmem için beni tamamen bu düşünce sistemine inandırmaya çalıştı. Bu fikir hoşuma gitmiyordu; ben ise sadece onun ayrıntılı ve uzun planlarını dinliyordum. Bunu, aramızda geçen entelektüel ve kültürel bir sohbet konusu sanıyordum. Bu kadar ciddi olduğunu düşünmemiştim. Daha sonra ne kadar ciddi olduğunu bana gösterdi" diye konuştu.
‘Topkapı Sarayı’na takıntılıydı’
Epstein'in Türkiye’den sık sık söz ettiğini belirten Rina "Osmanlı İmparatorluğu’na takıntılıydı ve sürekli bundan bahsediyordu. Benden Osmanlı İmparatorluğu haremiyle ilgili tüm tabloları, mimari yapıları, sarayları ve haremdeki kadınlar tarafından yazılmış anlatıları incelememi istedi. Son dönemde harem hakkında başka kitaplar da okudum; ancak hiçbiri bana okumam için verdiği o iki kitaptaki bazı ayrıntılara değinmiyor. Topkapı Sarayı’na takıntılıydı ve mimarisini, kültürünü ve tarihini ayrıntılı biçimde incelememi istiyordu” ifadelerini kullandı.