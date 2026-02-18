https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/dmmden-cimerde-90-bin-kisinin-gorev-yaptigi-iddiasina-aciklama-1103584221.html
DMM'den 'CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı' iddiasına açıklama
DMM'den 'CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı' iddiasına açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı' yönünde iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde (CİMER) 90 bin kişinin görev yaptığı iddiasının doğru olmadığını duyurdu.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada böyle bir kamu personeli istihdamının söz konsu olmadığı aktarıldı. Yanıltıcı içeriklere karşı uyarıda bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde (CİMER) 90 bin kişinin görev yaptığı iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada böyle bir kamu personeli istihdamının söz konsu olmadığı aktarıldı.
Yanıltıcı içeriklere karşı uyarıda bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde 90 bin kamu personeli istihdamı söz konusu değildir. Ortaya atılan iddialar, sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklanmakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. CİMER, başvuruların ilgili kurumlara yönlendirildiği bir mekanizma olup, her kamu kurumunda bu sürece de destek veren o kurumdan sorumlu bir personel bulunmaktadır. Kamuoyunun kasıtlı oluşturulan yanıltıcı içerik ve paylaşımlara karşı dikkatli olması önem arz etmektedir.