Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gece saatlerinde Ankara'ya geldi. 18.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye geri döndü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçak saat 01.39'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de Ankara'ya geldi.

SON HABERLER

