Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 10 TL zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam geldiğini açıkladı.Dündar paylaşımında, "Sigaraya ilk zam geldi, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.JTI Fiyat Listesi (17.02.2026'dan itibaren geçerli):WINSTON Dark Blue & Deep Blue – 105 TLWINSTON Slender Q Line – 105 TLWINSTON Slender – 105 TLWINSTON Slender Blue Long – 105 TLWINSTON – 110 TLWINSTON Slims Q Line – 115 TLWINSTON Slims – 115 TLWINSTON Xsence – 115 TLCAMEL Slender – 100 TLCAMEL Deep Blue – 102 TLCAMEL Black & White – 103 TLCAMEL Yellow & Brown – 105 TLLD – 100 TLLD Slims – 100 TLMONTE CARLO – 100 TLCAMEL Yellow 100 (Gram) – 265 TLSarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü
2026
Bir sigara grubuna 10 TL zam geldi: Sigara fiyatları kaç lira oldu?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam geldiğini açıkladı.
Dündar paylaşımında, “Sigaraya ilk zam geldi, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
JTI Fiyat Listesi (17.02.2026’dan itibaren geçerli):
WINSTON Dark Blue & Deep Blue – 105 TL
WINSTON Slender Q Line – 105 TL
WINSTON Slender – 105 TL
WINSTON Slender Blue Long – 105 TL
WINSTON – 110 TL
WINSTON Slims Q Line – 115 TL
WINSTON Slims – 115 TL
WINSTON Xsence – 115 TL
CAMEL Slender – 100 TL
CAMEL Deep Blue – 102 TL
CAMEL Black & White – 103 TL
CAMEL Yellow & Brown – 105 TL
LD – 100 TL
LD Slims – 100 TL
CAMEL Yellow 100 (Gram) – 265 TL
Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü