https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/bilim-insanlari-gunesi-sisede-depoladi-yarim-mililitresiyle-su-kaynattilar-1103593259.html

Bilim insanları güneşi şişede 'depoladı': Yarım mililitresiyle su kaynattılar

Bilim insanları güneşi şişede 'depoladı': Yarım mililitresiyle su kaynattılar

Sputnik Türkiye

Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, güneş enerjisini kimyasal bağlarında depolayan 'sıvı pil' geliştirdi. Pil, yarım mililitre malzemeyle su kaynatmayı... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T10:41+0300

2026-02-18T10:41+0300

2026-02-18T10:41+0300

yaşam

güneş

enerji

yenilenebilir enerji

bilim insanları

kaliforniya üniversitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102859592_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d73fc46c57a1d8a30ec249429878810.jpg

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, güneş enerjisini bir molekülün kimyasal bağlarında depolamayı başardı. Ekip, 'Molecular Solar Thermal' (MOST) isimli yaklaşımı geliştirerek güneş ışığını sıvı bir yakıt gibi depolayabilen bir sistem tasarladı.Isı, kimyasal bağlarda depolanıyorSistemin merkezinde 'pyrimidone' adlı bir organik molekülün bulunduğunu belirten ekip, güneş ışığının bu moleküle çarptığında yalnızca ısınmadığını aynı zamanda yapısının da fiziksel olarak bükülerek yeksek enerjili, gerilmiş bir forma geçtiğini aktardı.Bunun 'sıkıştırılmış bir yay' gibi olduğunu belirten araştırmacılar, molekülün 'yüklenmiş' halde yıllarca kalabildiğini aktardı. Böylece enerjiye ihtiyaç duyulduğunda ise küçük bir tetikleyici, örneğin az miktarda asit ya da ısı, molekülü eski haline döndürüyor ve depolanan enerji ani bir ısı patlaması olarak açığa çıkıyor.Yarım milimetre 'enerjiyle' su kaynatıldıÇalışmanın dönüm noktası ise laboratuvardaki 'kettle testi' oldu. Araştırmacılar, yalnızca yarım mililitre sıvının açığa çıkardığı ısıyla suyu kaynatmayı başardı. Su kaynatmak yüksek enerji gerektiren bir süreç olarak biliniyor. Araştırmacılar, ortam koşullarında bu sonuca ulaşmanın önemli bir eşik olduğunu belirtiyor.Evlerin çatısına taşınabilirİnsan DNA'sından ilham alarak tasarım modelinin oluşturulduğu aktarıldı. Oluşturulan sistem, akıllı telefonlar ve elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon pilleri geride bıraktı. Malzemenin sıvı ve suyla uyumlu olmasının pratik kullanımı artırdığını aktaran araştırmacılar, gelecekte sistemin evlerin çatılarına yerleştirilecek şeffaf kolektörlerden geçirilerek gündüz “şarj” edilmesini, ardından bodrumdaki yalıtılmış tanklarda depolanmasını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bilim-insanlari-kozmik-takvimi-hesapladi-gezegenlerin-omru-ne-kadar-1103567786.html

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güneş, enerji, yenilenebilir enerji, bilim insanları, kaliforniya üniversitesi