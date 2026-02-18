Bilim insanları güneşi şişede 'depoladı': Yarım mililitresiyle su kaynattılar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/bilim-insanlari-gunesi-sisede-depoladi-yarim-mililitresiyle-su-kaynattilar-1103593259.html
Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, güneş enerjisini kimyasal bağlarında depolayan 'sıvı pil' geliştirdi. Pil, yarım mililitre malzemeyle su kaynatmayı... 18.02.2026
ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, güneş enerjisini bir molekülün kimyasal bağlarında depolamayı başardı. Ekip, 'Molecular Solar Thermal' (MOST) isimli yaklaşımı geliştirerek güneş ışığını sıvı bir yakıt gibi depolayabilen bir sistem tasarladı.
Isı, kimyasal bağlarda depolanıyor
Sistemin merkezinde 'pyrimidone' adlı bir organik molekülün bulunduğunu belirten ekip, güneş ışığının bu moleküle çarptığında yalnızca ısınmadığını aynı zamanda yapısının da fiziksel olarak bükülerek yeksek enerjili, gerilmiş bir forma geçtiğini aktardı.
Bunun 'sıkıştırılmış bir yay' gibi olduğunu belirten araştırmacılar, molekülün 'yüklenmiş' halde yıllarca kalabildiğini aktardı. Böylece enerjiye ihtiyaç duyulduğunda ise küçük bir tetikleyici, örneğin az miktarda asit ya da ısı, molekülü eski haline döndürüyor ve depolanan enerji ani bir ısı patlaması olarak açığa çıkıyor.
Yarım milimetre 'enerjiyle' su kaynatıldı
Çalışmanın dönüm noktası ise laboratuvardaki 'kettle testi' oldu. Araştırmacılar, yalnızca yarım mililitre sıvının açığa çıkardığı ısıyla suyu kaynatmayı başardı. Su kaynatmak yüksek enerji gerektiren bir süreç olarak biliniyor. Araştırmacılar, ortam koşullarında bu sonuca ulaşmanın önemli bir eşik olduğunu belirtiyor.
Evlerin çatısına taşınabilir
İnsan DNA'sından ilham alarak tasarım modelinin oluşturulduğu aktarıldı. Oluşturulan sistem, akıllı telefonlar ve elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon pilleri geride bıraktı.
Malzemenin sıvı ve suyla uyumlu olmasının pratik kullanımı artırdığını aktaran araştırmacılar, gelecekte sistemin evlerin çatılarına yerleştirilecek şeffaf kolektörlerden geçirilerek gündüz “şarj” edilmesini, ardından bodrumdaki yalıtılmış tanklarda depolanmasını öngörüyor.