Benfica ile Real Madrid arasında ‘ırkçılık’ gerilimi, Mourinho’dan sevince eleştiri

Benfica ile Real Madrid arasında 'ırkçılık' gerilimi, Mourinho'dan sevince eleştiri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madrid’in 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından iki kulüp arasında ‘ırkçı hakaret’ iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Benfica teknik direktörü Mourinho da topa girdi.

Real Madrid’e galibiyeti getiren golü 50’nci dakikada kaydeden Vinicius Junior, gol sonrası sevinciyle de gündem oldu. Karşılaşma yeniden başlamak üzereyken Benfica’nın genç oyuncusu Gianluca Prestianni’nin orta saha çizgisi yakınlarında Vinicius’a bir şeyler söylediği ve konuşurken formasını ağzına götürdüğü görüldü.Brezilyalı futbolcu, bunun üzerine hakem Francois Letexier’e giderek rakibinin kendisine ‘ırkçı’ bir hakarette bulunduğunu söyledi.Maç sonrası Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, Prestianni’nin Vinicius’a İspanyolca ‘mono’ (maymun) dediğini iddia etti. Mbappe, “Gördüğüm çok netti. 25 numara, Vini’ye beş kez ‘maymun’ dedi. Bu kabul edilemez bir davranış” ifadelerini kullandı.Prestianni’den yalanlamaPrestianni ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Futbolcu, “Hiçbir şekilde Vini Jr’a ırkçı hakaret yöneltmedim. Ne duyduğunu sandıysa yanlış anlamıştır” dedi.Real Madridli bazı oyunculardan tehdit aldığını ileri süren Prestianni, “Hiçbir zaman kimseye karşı ırkçı olmadım” ifadelerini kullandı.Vinicius: ‘Irkçılar korkaktır’Vinicius ise yaptığı açıklamada “Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Zayıflıklarını göstermek için formalarını ağızlarına götürmeye ihtiyaç duyarlar” dedi. Brezilyalı yıldız, yaşananların ne kendi hayatında ne de takımının tarihinde yeni olmadığını söyledi.Gol sevinci nedeniyle sarı kart görmesine de tepki gösteren Vinicius, “Böylesi büyük bir galibiyetten sonra manşetlerin başka şeyler olması gerekirdi ama bu konulara değinmek zorundayım” ifadelerini kullandı.Mourinho: Oyuncum da mükemmel değilBenfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ise maç sonrası yaptığı değerlendirmede Vinicius’un gol sevincini eleştirerek “Vinicius’un yalancı olduğunu söylemek istemem, oyuncumun da mükemmel bir çocuk olduğunu iddia etmiyorum. Herkes kendi perspektifinden bakıyor” dedi.Portekizli teknik adam, Vinicius’un attığı golün olağanüstü olduğunu belirterek, kutlamanın daha sade yapılabileceğini savundu.Olayla ilgili UEFA’nın disiplin süreci başlatıp başlatmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.Jose Mourinho Fenerbahçe takımının teknik direktörüyken Galatasaraylılar için ''Maymun gibi zıpladılar'' ifadesiyle ilgili ırkçılık ile suçlanmıştı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen inceleme sonucunda olayda herhangi bir suç unsuru olmadığına karar verdi.

