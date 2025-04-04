https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/mourinho-maymun-sozlerinden-beraat-etti-galatasarayin-irkcilik-suclamasi-sonucsuz-kaldi-1095151400.html
Mourinho 'maymun' sözlerinden beraat etti: Galatasaray'ın ırkçılık suçlaması sonuçsuz kaldı
Mourinho 'maymun' sözlerinden beraat etti: Galatasaray'ın ırkçılık suçlaması sonuçsuz kaldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, 24 Şubat'ta oynanan Galatasaray derbisinin ardından yaptığı tartışmalı açıklamalar nedeniyle ırkçılık... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T23:13+0300
2025-04-04T23:13+0300
2025-04-04T23:13+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maymun
okan buruk
jose mourinho
mahkeme
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/19/1093982661_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_54859f46a1e88b388f9ba6653ee31a7b.jpg
Jose Mourinho ''Maymun gibi zıpladılar'' ifadesiyle ilgili ırkçılık suçlamasından beraat etti.Süper Lig’in kritik derbisinde Galatasaray'la karşılaşan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho, maç sonunda yaptığı basın toplantısında, Galatasaray yedek kulübesini eleştirerek, "Kulübeleri maymunlar gibi zıplıyordu. Türk bir hakem olsaydı, ilk dakikada ona sarı kart verirlerdi ve beş dakika sonra oyundan atılırdı" ifadelerini kullanmıştı.Deneyimli teknik adamın sözleri uluslararası medyada ve sosyal platformlarda geniş yankı uyandırmış, özellikle 'maymun' benzetmesinin ırkçı bir çağrışım yapabileceği tartışılmıştı. Galatasaray Kulübü, bu açıklamalar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.Fenerbahçe, yaptığı resmi açıklamada, "Galatasaray Kulübümüzün, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir suç oluşmadığı ve cezai işlem başlatılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/aralarindaki-konusma-ortaya-cikti-jose-mourinho-okan-burukun-burnunu-neden-sikti--1095127974.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/19/1093982661_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_aad899b3d18ba61ddd860a6b9d45556a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maymun, okan buruk, jose mourinho, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık
galatasaray, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maymun, okan buruk, jose mourinho, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık
Mourinho 'maymun' sözlerinden beraat etti: Galatasaray'ın ırkçılık suçlaması sonuçsuz kaldı
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, 24 Şubat'ta oynanan Galatasaray derbisinin ardından yaptığı tartışmalı açıklamalar nedeniyle ırkçılık suçlamasıyla savcılık tarafından soruşturmaya uğramıştı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen inceleme sonucunda olayda herhangi bir suç unsuru olmadığına karar verdi.
Jose Mourinho ''Maymun gibi zıpladılar'' ifadesiyle ilgili ırkçılık suçlamasından beraat etti.
Süper Lig’in kritik derbisinde Galatasaray'la karşılaşan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho, maç sonunda yaptığı basın toplantısında, Galatasaray yedek kulübesini eleştirerek, "Kulübeleri maymunlar gibi zıplıyordu. Türk bir hakem olsaydı, ilk dakikada ona sarı kart verirlerdi ve beş dakika sonra oyundan atılırdı" ifadelerini kullanmıştı.
Deneyimli teknik adamın sözleri uluslararası medyada ve sosyal platformlarda geniş yankı uyandırmış, özellikle 'maymun' benzetmesinin ırkçı bir çağrışım yapabileceği tartışılmıştı. Galatasaray Kulübü, bu açıklamalar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Fenerbahçe, yaptığı resmi açıklamada, "Galatasaray Kulübümüzün, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir suç oluşmadığı ve cezai işlem başlatılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.