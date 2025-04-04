https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/mourinho-maymun-sozlerinden-beraat-etti-galatasarayin-irkcilik-suclamasi-sonucsuz-kaldi-1095151400.html

Mourinho 'maymun' sözlerinden beraat etti: Galatasaray'ın ırkçılık suçlaması sonuçsuz kaldı

Mourinho 'maymun' sözlerinden beraat etti: Galatasaray'ın ırkçılık suçlaması sonuçsuz kaldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, 24 Şubat'ta oynanan Galatasaray derbisinin ardından yaptığı tartışmalı açıklamalar nedeniyle ırkçılık... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T23:13+0300

2025-04-04T23:13+0300

2025-04-04T23:13+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

maymun

okan buruk

jose mourinho

mahkeme

mahkeme kararı

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Jose Mourinho ''Maymun gibi zıpladılar'' ifadesiyle ilgili ırkçılık suçlamasından beraat etti.Süper Lig’in kritik derbisinde Galatasaray'la karşılaşan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho, maç sonunda yaptığı basın toplantısında, Galatasaray yedek kulübesini eleştirerek, "Kulübeleri maymunlar gibi zıplıyordu. Türk bir hakem olsaydı, ilk dakikada ona sarı kart verirlerdi ve beş dakika sonra oyundan atılırdı" ifadelerini kullanmıştı.Deneyimli teknik adamın sözleri uluslararası medyada ve sosyal platformlarda geniş yankı uyandırmış, özellikle 'maymun' benzetmesinin ırkçı bir çağrışım yapabileceği tartışılmıştı. Galatasaray Kulübü, bu açıklamalar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.Fenerbahçe, yaptığı resmi açıklamada, "Galatasaray Kulübümüzün, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir suç oluşmadığı ve cezai işlem başlatılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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Sputnik Türkiye

galatasaray, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maymun, okan buruk, jose mourinho, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık