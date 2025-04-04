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Mourinho 'maymun' sözlerinden beraat etti: Galatasaray'ın ırkçılık suçlaması sonuçsuz kaldı
Mourinho 'maymun' sözlerinden beraat etti: Galatasaray'ın ırkçılık suçlaması sonuçsuz kaldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, 24 Şubat'ta oynanan Galatasaray derbisinin ardından yaptığı tartışmalı açıklamalar nedeniyle ırkçılık... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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Jose Mourinho ''Maymun gibi zıpladılar'' ifadesiyle ilgili ırkçılık suçlamasından beraat etti.Süper Lig’in kritik derbisinde Galatasaray'la karşılaşan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho, maç sonunda yaptığı basın toplantısında, Galatasaray yedek kulübesini eleştirerek, "Kulübeleri maymunlar gibi zıplıyordu. Türk bir hakem olsaydı, ilk dakikada ona sarı kart verirlerdi ve beş dakika sonra oyundan atılırdı" ifadelerini kullanmıştı.Deneyimli teknik adamın sözleri uluslararası medyada ve sosyal platformlarda geniş yankı uyandırmış, özellikle 'maymun' benzetmesinin ırkçı bir çağrışım yapabileceği tartışılmıştı. Galatasaray Kulübü, bu açıklamalar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.Fenerbahçe, yaptığı resmi açıklamada, "Galatasaray Kulübümüzün, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir suç oluşmadığı ve cezai işlem başlatılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/aralarindaki-konusma-ortaya-cikti-jose-mourinho-okan-burukun-burnunu-neden-sikti--1095127974.html
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galatasaray, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maymun, okan buruk, jose mourinho, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık
galatasaray, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maymun, okan buruk, jose mourinho, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık

Mourinho 'maymun' sözlerinden beraat etti: Galatasaray'ın ırkçılık suçlaması sonuçsuz kaldı

23:13 04.04.2025
© AAOkan Buruk ile Jose Mourinho
Okan Buruk ile Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA
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Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, 24 Şubat'ta oynanan Galatasaray derbisinin ardından yaptığı tartışmalı açıklamalar nedeniyle ırkçılık suçlamasıyla savcılık tarafından soruşturmaya uğramıştı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen inceleme sonucunda olayda herhangi bir suç unsuru olmadığına karar verdi.
Jose Mourinho ''Maymun gibi zıpladılar'' ifadesiyle ilgili ırkçılık suçlamasından beraat etti.
Süper Lig’in kritik derbisinde Galatasaray'la karşılaşan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho, maç sonunda yaptığı basın toplantısında, Galatasaray yedek kulübesini eleştirerek, "Kulübeleri maymunlar gibi zıplıyordu. Türk bir hakem olsaydı, ilk dakikada ona sarı kart verirlerdi ve beş dakika sonra oyundan atılırdı" ifadelerini kullanmıştı.
Deneyimli teknik adamın sözleri uluslararası medyada ve sosyal platformlarda geniş yankı uyandırmış, özellikle 'maymun' benzetmesinin ırkçı bir çağrışım yapabileceği tartışılmıştı. Galatasaray Kulübü, bu açıklamalar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Fenerbahçe, yaptığı resmi açıklamada, "Galatasaray Kulübümüzün, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir suç oluşmadığı ve cezai işlem başlatılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Okan Buruk, Mourinho'nun burun sıkma hareketiyle yere düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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