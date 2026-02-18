Türkiye
Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la görüştü
Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la görüştü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, makamında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ağırladı. Görüşmede kentsel dönüşüm... 18.02.2026
türki̇ye
burcu köksal
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
çevre ve şehircilik bakanlığı
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.Görüşmede başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere Afyonkarahisar’ın öncelikli sorunları ele alındı. Ziyarette, yerel yönetimlerle iş birliği içinde şehirlerin geleceğine yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
burcu köksal, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
burcu köksal, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la görüştü

22:20 18.02.2026
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, makamında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ağırladı. Görüşmede kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere Afyonkarahisar’ın öncelikli sorunları ele alındı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.
Görüşmede başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere Afyonkarahisar’ın öncelikli sorunları ele alındı.
Ziyarette, yerel yönetimlerle iş birliği içinde şehirlerin geleceğine yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
TÜRKİYE
Murat Kurum: Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz
16 Şubat, 16:35
