https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/bakan-kurum-afyonkarahisar-belediye-baskani-burcu-koksalla-gorustu-1103615480.html

Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la görüştü

Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la görüştü

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, makamında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ağırladı. Görüşmede kentsel dönüşüm... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T22:20+0300

2026-02-18T22:20+0300

2026-02-18T22:20+0300

türki̇ye

burcu köksal

murat kurum

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

çevre ve şehircilik bakanlığı

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103615205_0:55:900:561_1920x0_80_0_0_738731fcd897418dd835b8ed1ba037d2.jpg

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.Görüşmede başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere Afyonkarahisar’ın öncelikli sorunları ele alındı. Ziyarette, yerel yönetimlerle iş birliği içinde şehirlerin geleceğine yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/murat-kurum-genclerimiz-icin-dusuk-taksitlerle-odeyebilecegi-ev-projeleri-dusunuyoruz-1103542227.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

burcu köksal, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)