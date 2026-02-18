https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/bakan-kurum-afyonkarahisar-belediye-baskani-burcu-koksalla-gorustu-1103615480.html
Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la görüştü
Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la görüştü
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, makamında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ağırladı. Görüşmede kentsel dönüşüm... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T22:20+0300
2026-02-18T22:20+0300
2026-02-18T22:20+0300
türki̇ye
burcu köksal
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
çevre ve şehircilik bakanlığı
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103615205_0:55:900:561_1920x0_80_0_0_738731fcd897418dd835b8ed1ba037d2.jpg
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.Görüşmede başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere Afyonkarahisar’ın öncelikli sorunları ele alındı. Ziyarette, yerel yönetimlerle iş birliği içinde şehirlerin geleceğine yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/murat-kurum-genclerimiz-icin-dusuk-taksitlerle-odeyebilecegi-ev-projeleri-dusunuyoruz-1103542227.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103615205_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_2b4c29eb79d29c0a353f54badb7de813.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
burcu köksal, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
burcu köksal, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la görüştü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, makamında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ağırladı. Görüşmede kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere Afyonkarahisar’ın öncelikli sorunları ele alındı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.
Görüşmede başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere Afyonkarahisar’ın öncelikli sorunları ele alındı.
Ziyarette, yerel yönetimlerle iş birliği içinde şehirlerin geleceğine yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.