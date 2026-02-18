https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/avmlerin-otopark-ucreti-almasi-yasal-mi-0-3-saat-arasi-ucretsiz-mi-ucret-alinirsa-ne-yapmak-1103603447.html

AVM'lerin otopark ücreti alması yasal mı? 0-3 saat arası ücretsiz mi? Ücret alınırsa ne yapmak gerekiyor?

AVM otoparklarında UKOME kararları gereğince 0-3 saat arası araç park etmek ücretsiz ama birçok AVM bu kurala uymuyor. Uzmanlar bunun yasal olmadığını... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104235/49/1042354956_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5c34d165f2038a34efdc9164a6ace066.jpg

Başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehirde otopark sorunu büyürken AVM otoparklarında da ücret karmaşası yaşanıyor. UKOME'nin 2007 yılında aldığı karara göre AVM otoparkları 0-3 saat arası ücretsiz. Ama birçok AVM bu kurala uymuyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu ücretin alınamayacağını söylerken, "Tüketici Hakem Heyeti’ne internet üzerinden başvurun. Hem otopark ücretinin iadesini hem de 10 katına varan manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep edin" uyarısında bulundu. 0- 3 saat arası ücretsiz Habertürk'ün haberine göre, UKOME tarafından 2007 yılında alınan Danıştay kararıyla tasdiklenen “0-3 saat ücretsiz” kuralı pek çok AVM’de göz göre göre deliniyor. Kimi AVM 30 dakikadan sonra ücret istiyor, kimi 3 saat olması gereken ücretsiz süreyi 1 saat ile kısıtlıyor. Üstelik fiyatlar yarım saat için 120 TL’den başlıyor. 2 saatlik park için 200 TL talep eden de var, 12 saat için 750 TL isteyen de. Ücretsiz otopark için alışveriş şartı yasal mı?Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 0-3 saat ücretsiz kararının altını çizerken istenen ücretin yasal olmadığını hatırlattı. Ağaoğlu bazı AVM’lerin 0-3 saat ücretsiz otopark hizmeti sunmak için müşterilere harcama yapma şartı koyduğunu da belirtirken, "Yasa zaten 3 saate kadar ücretsiz diyor, alışveriş şartı sunan AVM’lerde alışveriş yapılırsa 3 saatten sonrası için de ücret alınmamalı” dedi. AVM yönetimlerinin kafalarına göre otopark ücreti belirleyemeyeceklerini söyleyen Ağaoğlu, 3 saati aşan otopark tarifelerinin UKOME kararıyla onaylanması gerektiğinin altını çizdi.0-3 saat için otopark ücreti nasıl geri alınır?Ağaoğlu kendilerinden 0-3 saat arası otopark ücreti alınan tüketicileri de uyardı:

