Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/avmlerin-otopark-ucreti-almasi-yasal-mi-0-3-saat-arasi-ucretsiz-mi-ucret-alinirsa-ne-yapmak-1103603447.html
AVM'lerin otopark ücreti alması yasal mı? 0-3 saat arası ücretsiz mi? Ücret alınırsa ne yapmak gerekiyor?
AVM'lerin otopark ücreti alması yasal mı? 0-3 saat arası ücretsiz mi? Ücret alınırsa ne yapmak gerekiyor?
Sputnik Türkiye
AVM otoparklarında UKOME kararları gereğince 0-3 saat arası araç park etmek ücretsiz ama birçok AVM bu kurala uymuyor. Uzmanlar bunun yasal olmadığını... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T14:31+0300
2026-02-18T14:31+0300
türki̇ye
aydın ağaoğlu
ukome
otopark
otopark ücreti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104235/49/1042354956_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5c34d165f2038a34efdc9164a6ace066.jpg
Başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehirde otopark sorunu büyürken AVM otoparklarında da ücret karmaşası yaşanıyor. UKOME'nin 2007 yılında aldığı karara göre AVM otoparkları 0-3 saat arası ücretsiz. Ama birçok AVM bu kurala uymuyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu ücretin alınamayacağını söylerken, "Tüketici Hakem Heyeti’ne internet üzerinden başvurun. Hem otopark ücretinin iadesini hem de 10 katına varan manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep edin" uyarısında bulundu. 0- 3 saat arası ücretsiz Habertürk'ün haberine göre, UKOME tarafından 2007 yılında alınan Danıştay kararıyla tasdiklenen “0-3 saat ücretsiz” kuralı pek çok AVM’de göz göre göre deliniyor. Kimi AVM 30 dakikadan sonra ücret istiyor, kimi 3 saat olması gereken ücretsiz süreyi 1 saat ile kısıtlıyor. Üstelik fiyatlar yarım saat için 120 TL’den başlıyor. 2 saatlik park için 200 TL talep eden de var, 12 saat için 750 TL isteyen de. Ücretsiz otopark için alışveriş şartı yasal mı?Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 0-3 saat ücretsiz kararının altını çizerken istenen ücretin yasal olmadığını hatırlattı. Ağaoğlu bazı AVM’lerin 0-3 saat ücretsiz otopark hizmeti sunmak için müşterilere harcama yapma şartı koyduğunu da belirtirken, "Yasa zaten 3 saate kadar ücretsiz diyor, alışveriş şartı sunan AVM’lerde alışveriş yapılırsa 3 saatten sonrası için de ücret alınmamalı” dedi. AVM yönetimlerinin kafalarına göre otopark ücreti belirleyemeyeceklerini söyleyen Ağaoğlu, 3 saati aşan otopark tarifelerinin UKOME kararıyla onaylanması gerektiğinin altını çizdi.0-3 saat için otopark ücreti nasıl geri alınır?Ağaoğlu kendilerinden 0-3 saat arası otopark ücreti alınan tüketicileri de uyardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/istanbulda-otopark-ucretleri-kirayla-yarisiyor-aylik-50-bin-lirayi-buluyor--saatlik-800-liraya-1103542439.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104235/49/1042354956_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_909d10845bbc1a0c32551f3774a00b70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avm otopark parası, avm otoparkları ücretsiz mi, avm otoparkları ücret alır mı, avm otoparkları kaç saat ücretsiz
avm otopark parası, avm otoparkları ücretsiz mi, avm otoparkları ücret alır mı, avm otoparkları kaç saat ücretsiz

AVM'lerin otopark ücreti alması yasal mı? 0-3 saat arası ücretsiz mi? Ücret alınırsa ne yapmak gerekiyor?

14:31 18.02.2026
© AAOtopark
Otopark - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© AA
Abone ol
AVM otoparklarında UKOME kararları gereğince 0-3 saat arası araç park etmek ücretsiz ama birçok AVM bu kurala uymuyor. Uzmanlar bunun yasal olmadığını belirtirken mutlaka şikayet edin uyarısında bulunuyor.
Başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehirde otopark sorunu büyürken AVM otoparklarında da ücret karmaşası yaşanıyor. UKOME'nin 2007 yılında aldığı karara göre AVM otoparkları 0-3 saat arası ücretsiz. Ama birçok AVM bu kurala uymuyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu ücretin alınamayacağını söylerken, "Tüketici Hakem Heyeti’ne internet üzerinden başvurun. Hem otopark ücretinin iadesini hem de 10 katına varan manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep edin" uyarısında bulundu.

0- 3 saat arası ücretsiz

Habertürk'ün haberine göre, UKOME tarafından 2007 yılında alınan Danıştay kararıyla tasdiklenen “0-3 saat ücretsiz” kuralı pek çok AVM’de göz göre göre deliniyor. Kimi AVM 30 dakikadan sonra ücret istiyor, kimi 3 saat olması gereken ücretsiz süreyi 1 saat ile kısıtlıyor. Üstelik fiyatlar yarım saat için 120 TL’den başlıyor. 2 saatlik park için 200 TL talep eden de var, 12 saat için 750 TL isteyen de.

Ücretsiz otopark için alışveriş şartı yasal mı?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 0-3 saat ücretsiz kararının altını çizerken istenen ücretin yasal olmadığını hatırlattı. Ağaoğlu bazı AVM’lerin 0-3 saat ücretsiz otopark hizmeti sunmak için müşterilere harcama yapma şartı koyduğunu da belirtirken, "Yasa zaten 3 saate kadar ücretsiz diyor, alışveriş şartı sunan AVM’lerde alışveriş yapılırsa 3 saatten sonrası için de ücret alınmamalı” dedi. AVM yönetimlerinin kafalarına göre otopark ücreti belirleyemeyeceklerini söyleyen Ağaoğlu, 3 saati aşan otopark tarifelerinin UKOME kararıyla onaylanması gerektiğinin altını çizdi.

0-3 saat için otopark ücreti nasıl geri alınır?

Ağaoğlu kendilerinden 0-3 saat arası otopark ücreti alınan tüketicileri de uyardı:
"Tüketici Hakem Heyeti’ne internet üzerinden başvurun. Hem otopark ücretinin iadesini hem de 10 katına varan manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep edin. Müşteriler Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi’ne de şikayet edebilir. Ben 3 saati aşmayan tüm otopark ödemelerimin iadesini aldım."
İstanbul, otopark - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
EKONOMİ
İstanbul'da otopark ücretleri kirayla yarışıyor: Aylık 50 bin lirayı buluyor, saatlik 800 liraya çıkıyor
16 Şubat, 15:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала