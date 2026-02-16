https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/istanbulda-otopark-ucretleri-kirayla-yarisiyor-aylik-50-bin-lirayi-buluyor--saatlik-800-liraya-1103542439.html

İstanbul'da otopark ücretleri kirayla yarışıyor: Aylık 50 bin lirayı buluyor, saatlik 800 liraya çıkıyor

İstanbul'da otopark ücretleri kirayla yarışıyor: Aylık 50 bin lirayı buluyor, saatlik 800 liraya çıkıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da otopark ücretlerindeki artış dikkat çekti. Bazı bölgelerde saatlik ücretler 800 lirayı bulurken bazı ilçelerde aylık otopark ücreti 50 bin liraya... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T15:36+0300

2026-02-16T15:36+0300

2026-02-16T15:36+0300

ekonomi̇

otopark

otopark ücreti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103260/87/1032608796_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b9b00a5afa200857b4678a2a3e95f75e.jpg

İstanbul'da otopark sorunu gün geçtikçe büyürken özel otopark ücretleri de artıyor. Bazı ilçelerde otopark ücreti 800 lira olurken, aylık otopark ücretleri de kirayla yarışıyor. Lüks semtlerde aylık otopark parasının 50 bin liraya kadar yükselmesine ise vatandaşlar isyan ediyor. Saatlik 800 lirayı buluyorHabertürk'ün haberine göre, İstanbul'da belediyelere ait otoparkların sayısının da yetersiz olması bu sorunun büyümesine neden oluyor. Özel otoparklarda ise fiyatlar ilçeye, semte ya da yoğunluğa göre değişiyor. Bazı ilçelerde otomobiller için 0-3 saat arası ücret 800 liraya kadar çıkıyor, minibüsler ve büyük araçlar için bu ücret bin 120 lirayı buluyor.Fatih ilçesinde Tarihi Yarımada ve Kadıköy'de Rıhtım gibi sahil bantlarında belediyelere ait otoparkların bir saatlik ücreti 200 liradan başlıyor. Özel otoparklarda ise bu fiyat 400 lira ile 800 lira arasında değişiyor.Aylık ücretleri 50 bin liraya çıktıÖzel otoparkların aylık ücretleri ise adeta kiralarla yarışıyor. Laleli'deki bir otoparkta aylık abonmanlık ücreti otomobiller için 28 bin 800, minibüsler için 40 bin lira. Bazı ilçelerde ise aylık otopark ücreti 50 bin lirayı buluyor.Mutlaka şikayette bulunun

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ozel-hastanelerde-otopark-tartismasi-saatlik-400-tlye-kadar-ucret-aliniyor-hakem-heyetine-basvurun-1102789260.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

otopark, otopark ücreti