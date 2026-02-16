https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/istanbulda-otopark-ucretleri-kirayla-yarisiyor-aylik-50-bin-lirayi-buluyor--saatlik-800-liraya-1103542439.html
İstanbul'da otopark ücretleri kirayla yarışıyor: Aylık 50 bin lirayı buluyor, saatlik 800 liraya çıkıyor
Sputnik Türkiye
2026-02-16T15:36+0300
2026-02-16T15:36+0300
2026-02-16T15:36+0300
İstanbul'da otopark sorunu gün geçtikçe büyürken özel otopark ücretleri de artıyor. Bazı ilçelerde otopark ücreti 800 lira olurken, aylık otopark ücretleri de kirayla yarışıyor. Lüks semtlerde aylık otopark parasının 50 bin liraya kadar yükselmesine ise vatandaşlar isyan ediyor. Saatlik 800 lirayı buluyorHabertürk'ün haberine göre, İstanbul'da belediyelere ait otoparkların sayısının da yetersiz olması bu sorunun büyümesine neden oluyor. Özel otoparklarda ise fiyatlar ilçeye, semte ya da yoğunluğa göre değişiyor. Bazı ilçelerde otomobiller için 0-3 saat arası ücret 800 liraya kadar çıkıyor, minibüsler ve büyük araçlar için bu ücret bin 120 lirayı buluyor.Fatih ilçesinde Tarihi Yarımada ve Kadıköy'de Rıhtım gibi sahil bantlarında belediyelere ait otoparkların bir saatlik ücreti 200 liradan başlıyor. Özel otoparklarda ise bu fiyat 400 lira ile 800 lira arasında değişiyor.Aylık ücretleri 50 bin liraya çıktıÖzel otoparkların aylık ücretleri ise adeta kiralarla yarışıyor. Laleli'deki bir otoparkta aylık abonmanlık ücreti otomobiller için 28 bin 800, minibüsler için 40 bin lira. Bazı ilçelerde ise aylık otopark ücreti 50 bin lirayı buluyor.Mutlaka şikayette bulunun
İstanbul'da otopark sorunu gün geçtikçe büyürken özel otopark ücretleri de artıyor. Bazı ilçelerde otopark ücreti 800 lira olurken, aylık otopark ücretleri de kirayla yarışıyor. Lüks semtlerde aylık otopark parasının 50 bin liraya kadar yükselmesine ise vatandaşlar isyan ediyor.
Saatlik 800 lirayı buluyor
Habertürk'ün haberine göre, İstanbul'da belediyelere ait otoparkların sayısının da yetersiz olması bu sorunun büyümesine neden oluyor. Özel otoparklarda ise fiyatlar ilçeye, semte ya da yoğunluğa göre değişiyor. Bazı ilçelerde otomobiller için 0-3 saat arası ücret 800 liraya kadar çıkıyor, minibüsler ve büyük araçlar için bu ücret bin 120 lirayı buluyor.
Fatih ilçesinde Tarihi Yarımada ve Kadıköy'de Rıhtım gibi sahil bantlarında belediyelere ait otoparkların bir saatlik ücreti 200 liradan başlıyor. Özel otoparklarda ise bu fiyat 400 lira ile 800 lira arasında değişiyor.
Aylık ücretleri 50 bin liraya çıktı
Özel otoparkların aylık ücretleri ise adeta kiralarla yarışıyor. Laleli'deki bir otoparkta aylık abonmanlık ücreti otomobiller için 28 bin 800, minibüsler için 40 bin lira. Bazı ilçelerde ise aylık otopark ücreti 50 bin lirayı buluyor.
Mutlaka şikayette bulunun
Özel otopark ücretlerine üst sınır getirilmesi gerektiğini söyleyen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Belediyelere şikayette bulunmalıyız otopark olarak girdiğim işletmede benden fahiş bedel aldılar diye. Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu var. 'Sen neden bir saate 700-800 TL aldın, fiyat listen nerede?' deme hakkı var ve yaptırım uygulama yetkilerine sahipler" dedi.