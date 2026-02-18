https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/arastirma-mutlu-yasamin-anahtari-oyun-oynamaya-devam-etmek-1103603137.html
Araştırma: Mutlu yaşamın anahtarı ‘oyun oynamaya’ devam etmek
Araştırma: Mutlu yaşamın anahtarı ‘oyun oynamaya’ devam etmek
Sputnik Türkiye
Yetişkinlikte ciddiyet ve yoğunluk arttıkça ‘oyun’ çoğu zaman çocuklukla özdeşleştirilen bir kavram olarak geride kalıyor. Ancak araştırmalar, oyunbazlığın yetişkinler için de güçlü bir psikolojik kaynak olduğunu ortaya koyuyor.
2026-02-18T14:26+0300
2026-02-18T14:26+0300
2026-02-18T14:26+0300
yaşam
oyun
oyun konsolu
oyun alanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103602808_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1e7bc0b30975d82d34dfa16279c70a82.jpg
Yeni Zelanda’daki aileler üzerinde yapılan bir çalışma, serbest oyun zamanının yetişkinlerde stres düzeyini azalttığını ve aile içi bağlılığı güçlendirdiğini gösterdi. Araştırmacılar, oyunbazlığın gündelik hayatın doğal bir parçası haline gelmesinin hem bireysel hem de ailevi birliği desteklediğini belirtiyor.Araştırmalara göre oyunbaz yetişkinler:Oyunun biçimi değil, zihniyeti önemliUzmanlara göre yetişkinlikte oyun, çocukluktaki gibi oyuncak ya da oyun alanıyla sınırlı değil. Daha çok bir ‘zihniyet’ meselesi.Bu yaklaşım mizah, müzik, hareket, hikaye anlatımı, yaratıcılık, problem çözme ya da sadece keyif için yapılan aktivitelerde ortaya çıkabiliyor. Yani oyun, bir ‘oyuncak kutusu’ndan ziyade hayata bakış biçimi olarak görülüyor.Beyin üzerindeki etkilerYakın tarihli bir çalışma, özellikle ileri yaştaki yetişkinlerde oyunbazlık ile bilişsel sağlık arasında olası bir nörobiyolojik bağlantı bulunduğunu öne sürüyor.Araştırmacılara göre oyun:İlişkileri güçlendiriyorOyunbaz yetişkinlerin daha yüksek duygusal zekaya sahip olma eğiliminde olduğu belirtiliyor.Gözlemsel çalışmalar, oyunbaz bireylerin sosyal etkileşimlerde daha empatik, karşılıklılığa açık ve pozitif olduklarını ortaya koyuyor. Bu da aidiyet duygusunu ve sosyal bağı güçlendiriyor.Araştırmalar, oyunun yalnızca çocukluk dönemine ait bir faaliyet olmadığını; yaşam boyu psikolojik, sosyal ve bilişsel açıdan önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/antik-dagin-altinda-15-trilyon-dolarlik-hazine-cikti-1103601330.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103602808_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_57e94b15aa648d8eaf5ff6cf3079aa53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
oyun, yetişkinlik, mutlu yaşam, sır, yetişkinler, beyin sağlığı, akıl sağlığı
oyun, yetişkinlik, mutlu yaşam, sır, yetişkinler, beyin sağlığı, akıl sağlığı
Araştırma: Mutlu yaşamın anahtarı ‘oyun oynamaya’ devam etmek
Yetişkinlikte ciddiyet ve yoğunluk arttıkça ‘oyun’ çoğu zaman çocuklukla özdeşleştirilen bir kavram olarak geride kalıyor. Ancak yeni araştırmalar, oyunbazlığın yalnızca çocuklar için değil, yetişkinler için de güçlü bir psikolojik ve sosyal kaynak olduğunu ortaya koydu.
Yeni Zelanda’daki aileler üzerinde yapılan bir çalışma, serbest oyun zamanının yetişkinlerde stres düzeyini azalttığını ve aile içi bağlılığı güçlendirdiğini gösterdi. Araştırmacılar, oyunbazlığın gündelik hayatın doğal bir parçası haline gelmesinin hem bireysel hem de ailevi birliği desteklediğini belirtiyor.
Araştırmalara göre oyunbaz yetişkinler:
Stresle daha iyi başa çıkıyor
Daha fazla olumlu duygu deneyimliyor
Zorluklar karşısında daha dayanıklı oluyor
Yaşam doyumunu daha yüksek bildiriyor
Oyunun biçimi değil, zihniyeti önemli
Uzmanlara göre yetişkinlikte oyun, çocukluktaki gibi oyuncak ya da oyun alanıyla sınırlı değil. Daha çok bir ‘zihniyet’ meselesi.
Oyunbazlık: merak, açıklık, spontanlık, sonuca odaklanmadan sürece katılma isteği gibi özelliklerle tanımlanıyor.
Bu yaklaşım mizah, müzik, hareket, hikaye anlatımı, yaratıcılık, problem çözme ya da sadece keyif için yapılan aktivitelerde ortaya çıkabiliyor. Yani oyun, bir ‘oyuncak kutusu’ndan ziyade hayata bakış biçimi olarak görülüyor.
Yakın tarihli bir çalışma, özellikle ileri yaştaki yetişkinlerde oyunbazlık ile bilişsel sağlık arasında olası bir nörobiyolojik bağlantı bulunduğunu öne sürüyor.
Araştırmacılara göre oyun:
Baskı ve performans kaygısından uzaklaşma alanı sunuyor
Duygusal dengeyi destekliyor
Stres düzenlemesine katkı sağlıyor
Yaşam kalitesini sürdürülebilir biçimde artırıyor
Oyunbaz yetişkinlerin daha yüksek duygusal zekaya sahip olma eğiliminde olduğu belirtiliyor.
Gözlemsel çalışmalar, oyunbaz bireylerin sosyal etkileşimlerde daha empatik, karşılıklılığa açık ve pozitif olduklarını ortaya koyuyor. Bu da aidiyet duygusunu ve sosyal bağı güçlendiriyor.
Araştırmalar, oyunun yalnızca çocukluk dönemine ait bir faaliyet olmadığını; yaşam boyu psikolojik, sosyal ve bilişsel açıdan önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.