Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/antik-dagin-altinda-15-trilyon-dolarlik-hazine-cikti-1103601330.html
Antik dağın altında 1.5 trilyon dolarlık hazine çıktı
Antik dağın altında 1.5 trilyon dolarlık hazine çıktı
Sputnik Türkiye
ABD’de jeologlar, Oregon–Nevada sınırındaki McDermitt Kalderası altında dünyanın en büyük lityum rezervlerinden birinin bulunabileceğini açıkladı. Tahminlere... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T13:44+0300
2026-02-18T13:44+0300
yaşam
oregon
nevada
abd
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099930472_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_64e57f3e5271d56ecbabe5d2e8a84cb1.jpg
ABD’nin McDermitt Caldera bölgesi, geçmişte cıva ve uranyum madenciliğiyle biliniyordu. Son araştırmalar ise antik bir süper volkanın krater yapısının altında devasa bir lityum yatağı olabileceğini ortaya koydu.Jeolojik analizlere göre rezerv miktarı 20 ila 40 milyon ton arasında değişiyor. Ton başına yaklaşık 37 bin dolar üzerinden yapılan hesaplamalarda toplam potansiyel değer 1,5 trilyon dolara ulaşıyor.Elektrikli araçlar için stratejik madenLityum, özellikle elektrikli araç bataryaları, enerji depolama sistemleri ve akıllı telefon üretimi için kritik öneme sahip. Küresel enerji dönüşümünün hız kazanmasıyla birlikte bu stratejik maden, ülkelerin ekonomik ve jeopolitik planlamasında kilit rol oynuyor.ABD açısından söz konusu rezerv, Çin ve Güney Amerika merkezli mevcut lityum arzına karşı stratejik bir alternatif olarak değerlendiriliyor.Talep 2040’a kadar sekiz kat artabilirBilimsel projeksiyonlara göre küresel lityum talebi, 2040 yılına kadar 2022 seviyesinin yaklaşık sekiz katına çıkabilir. Artan elektrikli araç üretimi ve yenilenebilir enerji depolama yatırımları nedeniyle yıllık yaklaşık 1 milyon ton lityuma ihtiyaç duyulabileceği öngörülüyor.Bu bağlamda McDermitt Kalderası’ndaki potansiyel rezerv, küresel arz açısından “enerji çağının altın madeni” olarak nitelendiriliyor.Arz artarsa fiyat düşer mi?Ekonomistler, teorik olarak trilyon dolarlık görünen rezervlerin piyasaya sürüldüğünde aynı değeri koruyamayabileceğini vurguluyor. Büyük ölçekli üretim, küresel lityum fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.Bu durum, değerli maden barındırdığı düşünülen asteroid örneğine benzetiliyor: Kaynağa erişim sağlandığında bolluk fiyatı düşürür. Dolayısıyla rezervin ekonomik değeri, çıkarılma hızı ve küresel talep dengesiyle doğrudan bağlantılı olacak.Çevresel riskler gündemdeUzmanlar, geniş çaplı bir lityum madenciliği operasyonunun ciddi çevresel etkiler doğurabileceğine dikkat çekiyor. Su kullanımı, habitat kaybı ve yerel ekosistem üzerindeki baskı, bölge halkı ve çevre örgütleri açısından tartışma yaratabilecek başlıklar arasında.ABD’nin bu potansiyel rezervi nasıl ve hangi hızda değerlendireceği, hem küresel enerji piyasalarını hem de çevresel dengeleri belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/israilde-7-buyuklugunde-deprem-alarmi-turkiyeye-de-acil-durum-bildirimi-geldi-1103600059.html
oregon
nevada
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099930472_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_de79005902140ab25303a9ff16dcf11c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
oregon, nevada, abd, abd
oregon, nevada, abd, abd

Antik dağın altında 1.5 trilyon dolarlık hazine çıktı

13:44 18.02.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHazine
Hazine - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
ABD’de jeologlar, Oregon–Nevada sınırındaki McDermitt Kalderası altında dünyanın en büyük lityum rezervlerinden birinin bulunabileceğini açıkladı. Tahminlere göre bölgede 20 ila 40 milyon ton lityum bulunuyor. Mevcut fiyatlarla rezervin teorik değeri yaklaşık 1,5 trilyon dolar.
ABD’nin McDermitt Caldera bölgesi, geçmişte cıva ve uranyum madenciliğiyle biliniyordu. Son araştırmalar ise antik bir süper volkanın krater yapısının altında devasa bir lityum yatağı olabileceğini ortaya koydu.
Jeolojik analizlere göre rezerv miktarı 20 ila 40 milyon ton arasında değişiyor. Ton başına yaklaşık 37 bin dolar üzerinden yapılan hesaplamalarda toplam potansiyel değer 1,5 trilyon dolara ulaşıyor.

Elektrikli araçlar için stratejik maden

Lityum, özellikle elektrikli araç bataryaları, enerji depolama sistemleri ve akıllı telefon üretimi için kritik öneme sahip. Küresel enerji dönüşümünün hız kazanmasıyla birlikte bu stratejik maden, ülkelerin ekonomik ve jeopolitik planlamasında kilit rol oynuyor.
ABD açısından söz konusu rezerv, Çin ve Güney Amerika merkezli mevcut lityum arzına karşı stratejik bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Talep 2040’a kadar sekiz kat artabilir

Bilimsel projeksiyonlara göre küresel lityum talebi, 2040 yılına kadar 2022 seviyesinin yaklaşık sekiz katına çıkabilir. Artan elektrikli araç üretimi ve yenilenebilir enerji depolama yatırımları nedeniyle yıllık yaklaşık 1 milyon ton lityuma ihtiyaç duyulabileceği öngörülüyor.
Bu bağlamda McDermitt Kalderası’ndaki potansiyel rezerv, küresel arz açısından “enerji çağının altın madeni” olarak nitelendiriliyor.

Arz artarsa fiyat düşer mi?

Ekonomistler, teorik olarak trilyon dolarlık görünen rezervlerin piyasaya sürüldüğünde aynı değeri koruyamayabileceğini vurguluyor. Büyük ölçekli üretim, küresel lityum fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.
Bu durum, değerli maden barındırdığı düşünülen asteroid örneğine benzetiliyor: Kaynağa erişim sağlandığında bolluk fiyatı düşürür. Dolayısıyla rezervin ekonomik değeri, çıkarılma hızı ve küresel talep dengesiyle doğrudan bağlantılı olacak.

Çevresel riskler gündemde

Uzmanlar, geniş çaplı bir lityum madenciliği operasyonunun ciddi çevresel etkiler doğurabileceğine dikkat çekiyor. Su kullanımı, habitat kaybı ve yerel ekosistem üzerindeki baskı, bölge halkı ve çevre örgütleri açısından tartışma yaratabilecek başlıklar arasında.
ABD’nin bu potansiyel rezervi nasıl ve hangi hızda değerlendireceği, hem küresel enerji piyasalarını hem de çevresel dengeleri belirleyecek.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
DÜNYA
İsrail'de 7 büyüklüğünde deprem alarmı: Türkiye'ye de acil durum bildirimi geldi
13:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала