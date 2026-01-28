Trump: Küba çok yakında iflas edecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/trump-kuba-cok-yakinda-iflas-edecek-1103081619.html
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ı Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan olarak atanması halinde ABD'nin Irak'a yardımının kesileceğini söyledi.Sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Trump, şu ifadeleri kullandı:'Küba çok yakında iflas edecek'Açıklamasında Trump, Karayip ülkesi Küba'nın artık Venezuela'dan petrol alamadığı için yakın gelecekte 'başarısız olacağını' söyledi.'Gümrük vergilerinden 600 milyar dolar gelir elde ettik'Ayrıca Trump, ABD'nin gümrük vergileri sayesinde 600 milyar dolar kazandığını söyledi.Trump, Fox News'e verdiği demeçte, "Gümrük vergileri başarıya ulaşmada vazgeçilmezdi. Gümrük vergilerinden 600 milyar dolar gelir elde ettik" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalarda Irak'ta Nuri el-Maliki'nin başbakan olması halinde ülkeye yardımın kesileceğini açıklarken başka bir paylaşımda Küba'nın iflas edeceğini iddia etti. Ayrıca Trump, ABD'nin gümrük vergileri sayesinde 600 milyar dolar kazandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ı Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan olarak atanması halinde ABD'nin Irak'a yardımının kesileceğini söyledi.
Sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Büyük Irak ülkesinin Nuri el-Maliki'yi yeniden Başbakan olarak seçerek çok kötü bir karar verebileceğini duyuyorum. Maliki son iktidar döneminde ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar yaşanmasına izin verilmemeli. Eğer seçilirse, çılgın politikaları ve ideolojileri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri artık Irak'a yardım etmeyecek ve biz yardım etmezsek Irak'ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır. Irak'ı yeni̇den büyük yapalım!"
'Küba çok yakında iflas edecek'
Açıklamasında Trump, Karayip ülkesi Küba'nın artık Venezuela'dan petrol alamadığı için yakın gelecekte 'başarısız olacağını' söyledi.
"Küba çok yakında iflas edecek. Küba gerçekten iflasın eşiğinde olan bir ülke. Biliyorsunuz, paralarını Venezuela'dan aldılar. Petrolü de Venezuela'dan aldılar. Artık bunu alamayacaklar"
'Gümrük vergilerinden 600 milyar dolar gelir elde ettik'
Ayrıca Trump, ABD'nin gümrük vergileri sayesinde 600 milyar dolar kazandığını söyledi.
Trump, Fox News'e verdiği demeçte, "Gümrük vergileri başarıya ulaşmada vazgeçilmezdi. Gümrük vergilerinden 600 milyar dolar gelir elde ettik" dedi.