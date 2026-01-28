Trump: Küba çok yakında iflas edecek

"Büyük Irak ülkesinin Nuri el-Maliki'yi yeniden Başbakan olarak seçerek çok kötü bir karar verebileceğini duyuyorum. Maliki son iktidar döneminde ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar yaşanmasına izin verilmemeli. Eğer seçilirse, çılgın politikaları ve ideolojileri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri artık Irak'a yardım etmeyecek ve biz yardım etmezsek Irak'ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır. Irak'ı yeni̇den büyük yapalım!"