Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/trump-kuba-cok-yakinda-iflas-edecek-1103081619.html
Trump: Küba çok yakında iflas edecek
Trump: Küba çok yakında iflas edecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalarda Irak'ta Nuri el-Maliki'nin başbakan olması halinde ülkeye yardımın kesileceğini açıklarken başka bir paylaşımda... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T01:33+0300
2026-01-28T01:33+0300
dünya
ortadoğu
abd
donald trump
nuri el-maliki
irak
venezuela
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102929772_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_47346517b720aa3fd3fe5407d010cb79.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ı Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan olarak atanması halinde ABD'nin Irak'a yardımının kesileceğini söyledi.Sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Trump, şu ifadeleri kullandı:'Küba çok yakında iflas edecek'Açıklamasında Trump, Karayip ülkesi Küba'nın artık Venezuela'dan petrol alamadığı için yakın gelecekte 'başarısız olacağını' söyledi.'Gümrük vergilerinden 600 milyar dolar gelir elde ettik'Ayrıca Trump, ABD'nin gümrük vergileri sayesinde 600 milyar dolar kazandığını söyledi.Trump, Fox News'e verdiği demeçte, "Gümrük vergileri başarıya ulaşmada vazgeçilmezdi. Gümrük vergilerinden 600 milyar dolar gelir elde ettik" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/trump-beyaz-saraya-putinle-olan-fotografini-asti-1103080829.html
irak
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102929772_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_4d0e023e98ceb2cfbef7ca0b15fa8ba2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, abd, donald trump, nuri el-maliki, irak, venezuela
ortadoğu, abd, donald trump, nuri el-maliki, irak, venezuela

Trump: Küba çok yakında iflas edecek

01:33 28.01.2026
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalarda Irak'ta Nuri el-Maliki'nin başbakan olması halinde ülkeye yardımın kesileceğini açıklarken başka bir paylaşımda Küba'nın iflas edeceğini iddia etti. Ayrıca Trump, ABD'nin gümrük vergileri sayesinde 600 milyar dolar kazandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ı Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan olarak atanması halinde ABD'nin Irak'a yardımının kesileceğini söyledi.
Sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Büyük Irak ülkesinin Nuri el-Maliki'yi yeniden Başbakan olarak seçerek çok kötü bir karar verebileceğini duyuyorum. Maliki son iktidar döneminde ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar yaşanmasına izin verilmemeli. Eğer seçilirse, çılgın politikaları ve ideolojileri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri artık Irak'a yardım etmeyecek ve biz yardım etmezsek Irak'ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır. Irak'ı yeni̇den büyük yapalım!"

'Küba çok yakında iflas edecek'

Açıklamasında Trump, Karayip ülkesi Küba'nın artık Venezuela'dan petrol alamadığı için yakın gelecekte 'başarısız olacağını' söyledi.
"Küba çok yakında iflas edecek. Küba gerçekten iflasın eşiğinde olan bir ülke. Biliyorsunuz, paralarını Venezuela'dan aldılar. Petrolü de Venezuela'dan aldılar. Artık bunu alamayacaklar"

'Gümrük vergilerinden 600 milyar dolar gelir elde ettik'

Ayrıca Trump, ABD'nin gümrük vergileri sayesinde 600 milyar dolar kazandığını söyledi.
Trump, Fox News'e verdiği demeçte, "Gümrük vergileri başarıya ulaşmada vazgeçilmezdi. Gümrük vergilerinden 600 milyar dolar gelir elde ettik" dedi.
Trump ve Putin'in Beyaz Saray'daki ortak fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
DÜNYA
Trump, Beyaz Saray’a Putin’le olan fotoğrafını astı
00:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала