Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/fifa-duyurdu-adana-demirspor-ve-yeni-malatyaspora-18-puan-silme-cezasi-1098997857.html
FIFA duyurdu: Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a 18 puan silme cezası
FIFA duyurdu: Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a 18 puan silme cezası
Sputnik Türkiye
FIFA Disiplin Komitesi, Türkiye’deki iki kulübe puan silme cezası uyguladı. Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 1 dosya üzerinden 6 puan, Nesine 2. Lig... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T21:45+0300
2025-09-01T21:45+0300
spor
adana demirspor
fifa
yeni malatyaspor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/10/1044984252_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_57cb430cbadcf095a075c70103f1214c.jpg
FIFA, Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası verdi.Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor, tek dosya üzerinden 6 puan kaybederken, Nesine 2. Lig takımı Yeni Malatyaspor ise iki dosya nedeniyle toplam 12 puan silme cezası aldı.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, FIFA’nın daha önce de aynı takımlara aynı puan cezalarını verdiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/fifa-adana-demirspora-6-puan-silme-cezasi-verdi-1093979463.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/10/1044984252_125:0:1625:1125_1920x0_80_0_0_93cabeefe9901e37a2df276296fdda94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adana demirspor, fifa, yeni malatyaspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, ceza
adana demirspor, fifa, yeni malatyaspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, ceza

FIFA duyurdu: Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a 18 puan silme cezası

21:45 01.09.2025
© AAUluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA)
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© AA
Abone ol
FIFA Disiplin Komitesi, Türkiye’deki iki kulübe puan silme cezası uyguladı. Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 1 dosya üzerinden 6 puan, Nesine 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor ise 2 dosya üzerinden 12 puan silme cezası aldı.
FIFA, Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası verdi.
Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor, tek dosya üzerinden 6 puan kaybederken, Nesine 2. Lig takımı Yeni Malatyaspor ise iki dosya nedeniyle toplam 12 puan silme cezası aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, FIFA’nın daha önce de aynı takımlara aynı puan cezalarını verdiği bildirildi.
Adana Demirspor yeni formaları 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
SPOR
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
25 Şubat, 18:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала