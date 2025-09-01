https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/fifa-duyurdu-adana-demirspor-ve-yeni-malatyaspora-18-puan-silme-cezasi-1098997857.html
FIFA duyurdu: Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a 18 puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Türkiye’deki iki kulübe puan silme cezası uyguladı. Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 1 dosya üzerinden 6 puan, Nesine 2. Lig... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/10/1044984252_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_57cb430cbadcf095a075c70103f1214c.jpg
FIFA, Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası verdi.Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor, tek dosya üzerinden 6 puan kaybederken, Nesine 2. Lig takımı Yeni Malatyaspor ise iki dosya nedeniyle toplam 12 puan silme cezası aldı.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, FIFA’nın daha önce de aynı takımlara aynı puan cezalarını verdiği bildirildi.
