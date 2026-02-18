Abdulkadir Selvi: 'CHP milletvekillerinin üçte biri grup toplantısına katılmıyor'

"Dikkatimi çeken ikinci nokta ise Gökhan Günaydın oldu. Gökhan Günaydın, Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a attığı küfürlü WhatsApp mesajlarının tartışıldığı, Özarslan’ın CHP’den istifa ettiği süreçte katıldığı bir canlı yayında parti yönetimine özeleştiri çağrısı yapmıştı. Akın Gürlek’in yemin ettiği kavgalı oturuma ise katılmamıştı. Oysa grup başkanvekilleri bu tür kritik oturumlarda milletvekillerinden önce yerlerini alırlar. CHP kulislerinde Gökhan Günaydın’ın bir süredir partinin iyi yönetilmediği konusunda eleştirileri olduğu konuşuluyor. Dün yapılan CHP grup toplantısını Gökhan Günaydın yönetti. Özgür Özel, 1 saatten fazla konuştu. Gökhan Günaydın bir kez bile alkışlamadı."