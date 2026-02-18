Abdulkadir Selvi: 'CHP milletvekillerinin üçte biri grup toplantısına katılmıyor'
"CHP’de Özgür Özel’e eleştiriler artıyor" başlıklı yazısında gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'nin grup toplantısını eleştirdi. Selvi " CHP milletvekillerinin üçte biri grup toplantısına katılmıyor. CHP’nin 138 milletvekili var. Ön sıralarda grup yöneticileri ve Özgür Özel’in A Takımı yer alıyor" ifadelerini kulandı.
"CHP milletvekillerinin üçte biri grup toplantısına katılmıyor. CHP’nin 138 milletvekili var. Ön sıralarda grup yöneticileri ve Özgür Özel’in A Takımı yer alıyor. Arka sıralarda CHP’ye sonradan katılan milletvekilleri oturuyor. Ama giderek grup toplantısına katılan CHP milletvekillerinin sayısı azalıyor. Yaklaşık 40 milletvekili grup toplantısına katılmıyor. Bu sayı giderek artıyor. Akın Gürlek’in yemin töreni öncesinde CHP milletvekillerine tam kadro Meclis’te olmaları yönünde bir gece önceden mesaj atılmıştı ama 30-40 milletvekili katılmadı. Kavga sırasında ise bir kısmı arka sıralarda oturmayı tercih etti. Böyle olunca milletvekillerinden boş kalan sıraları partililerle dolduruyorlar. Arka sıralarda slogan atanlar milletvekili değil, partililer."
'Gökhan Günaydın bir kez bile alkışlamadı'
"Dikkatimi çeken ikinci nokta ise Gökhan Günaydın oldu. Gökhan Günaydın, Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a attığı küfürlü WhatsApp mesajlarının tartışıldığı, Özarslan’ın CHP’den istifa ettiği süreçte katıldığı bir canlı yayında parti yönetimine özeleştiri çağrısı yapmıştı. Akın Gürlek’in yemin ettiği kavgalı oturuma ise katılmamıştı. Oysa grup başkanvekilleri bu tür kritik oturumlarda milletvekillerinden önce yerlerini alırlar. CHP kulislerinde Gökhan Günaydın’ın bir süredir partinin iyi yönetilmediği konusunda eleştirileri olduğu konuşuluyor. Dün yapılan CHP grup toplantısını Gökhan Günaydın yönetti. Özgür Özel, 1 saatten fazla konuştu. Gökhan Günaydın bir kez bile alkışlamadı."
"Özgür Özel konuşurken kimi zaman milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladılar, Gökhan Günaydın en ufak bir renk dahi vermedi. Özgür Özel konuşurken milletvekilleri oturdukları sıralardan sık sık alkışladılar. Gökhan Günaydın asık bir yüz ifadesiyle sağa sola bakmakla yetindi. Gökhan Günaydın’la Özgür Özel arasındaki soğukluk kürsüye yansıdı. Gökhan Günaydın’ın bu tavrı CHP kulislerinde “Özgür Özel yönetimine karşı bayrak açmaya hazırlanıyor” diye değerlendiriliyor."