Bahçeli'den Meclis'teki yemin kavgasına tepki: 'Ali kıran baş kesen misiniz?'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis 'teki yemin kavgasını eleştirdi ve "Ali kıran baş kesen misiniz?" diyerek CHP'yi eleştirdi. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:'Püskevit lafım anlaşılmadı''CHP'yi ayıplıyor haddinizi bilin diyorum'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis 'teki yemin kavgasını eleştirdi ve "Ali kıran baş kesen misiniz?" diyerek CHP'yi eleştirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:
'Püskevit lafım anlaşılmadı'
Yıllar önce konuşmamda masum çocukların sözcüsü olmak istemiş, imrenen ruhlarına tercüman olmayı dilemiştim, Gavurdağı söylemi ile hani benim piskevütüm çikolatam demiştim. O gün bu konuşmayı anlamayan gafiller haftalarca püskevit kelimesini diline doladılar. Arkadaşlarımız da bu seslenişin hakettiği derinliği fark edememişlerdir. Varsın olsun. Bu Ramazan'da hep birlikte gençlerin yaşlıların kadınların sözü olalım.
'CHP'yi ayıplıyor haddinizi bilin diyorum'
Gazi Meclis aciz meclis değildir. Yasal hakkın engellenmeye çalışması siyasi eşkıyalıkYeni atanan bakanlarla ilgili merak edilen varsa kaynaklar açıktır. Ali kıran baş kesen misiniz? kimsiniz. Deli dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasi? Kime ne faydası vardır? Yeni atanan Adalet Bakanı'na olan hırsınız, foyanızın ortaya çıkmasına mı dayalı. Çarşamba günü yapılan yemin töreninde CHP'yi ayıplıyor haddinizi bilin diyorum.