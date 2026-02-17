Bahçeli'den Meclis'teki yemin kavgasına tepki: 'Ali kıran baş kesen misiniz?'

Yıllar önce konuşmamda masum çocukların sözcüsü olmak istemiş, imrenen ruhlarına tercüman olmayı dilemiştim, Gavurdağı söylemi ile hani benim piskevütüm çikolatam demiştim. O gün bu konuşmayı anlamayan gafiller haftalarca püskevit kelimesini diline doladılar. Arkadaşlarımız da bu seslenişin hakettiği derinliği fark edememişlerdir. Varsın olsun. Bu Ramazan'da hep birlikte gençlerin yaşlıların kadınların sözü olalım.