ABD'liler Yeni Zelanda'nın "altın vizesi" başvurularında ilk sırada

18.02.2026

Yeni Zelanda'ya yapılan altın vize başvurularına göre ilk sırada ABD'lilerin bulunduğu açıklandı. Aktif Yatırımcı Plus vizesi için yeni kurallar Nisan 2025'te yürürlüğe girmişti. Buna göre yatırım eşikleri düşürüldü, İngilizce dil yeterlilik şartı kaldırıldı ve başvuru sahiplerinin ülkede ikamet izni almak için geçirmeleri gereken süre üç yıldan üç haftaya indirildi. Yeni Zelanda Göçmenlik Dairesi, varlıklı yabancılara oturma izni sağlayan yeni programın 573 başvuru aldığını ve bu başvuruların bin 833 kişiyi temsil ettiğini açıkladı. Değişikliklerden önce, vizeye iki buçuk yılda 116 başvuru yapılmıştı.Hükümet tarafından açıklanan en son verilere göre, başvuranların yaklaşık yüzde 40'ını ABD'li yatırımcılar oluştururken, onları Çin ve Hong Kong takip ediyor. Ağustos 2025'ten bu yana Çin'den gelen başvuru sayısı 45'ten 95'e çıkarak iki katından fazla arttı.Sıralamada ilk 10'da yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Almanya, Tayvan, Singapur, Vietnam, Japonya ve Güney Kore (eşit puanla) ve İngiltere oldu.3,39 milyar dolarlık yatırım geldiYeni Zelanda'da iki kategori "altın vize" bulunmaktadır. Çoğu kişi, üç yıl içinde minimum 5 milyon Yeni Zelanda doları (3 milyon ABD doları) yatırım gerektiren "büyüme" kategorisine başvurdu. Daha küçük bir grup ise beş yıl içinde minimum 10 milyon ABD doları yatırım gerektiren "dengeli" kategoriye başvurdu. Önceki sistemde bu miktar 15 milyon ABD dolarıydı.Yeni Zelanda Göçmenlik Dairesi'nin açıklamasına göre, Aktif Yatırımcı Plus vize programı Yeni Zelanda'ya 3,39 milyar dolarlık yatırım çekti.

