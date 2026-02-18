https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/5-2lik-juventus-zaferinin-ardindan-okan-buruk-en-iyi-kadro-donemimizdeyiz-1103585806.html

5-2'lik Juventus zaferinin ardından Okan Buruk: 'En iyi kadro dönemimizdeyiz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenmelerine rağmen erken sevinmemeleri... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İki ayaklı bir maç olduğunu hatırlatan Buruk, "Çok önemli bir gece. Buradan mutlu ayrılıyoruz. Ancak daha bir şey kazanmadık. Sadece bir maç kazandık ve deplasmanda oynayacağımız ikinci maç var. Sevineceksek turu geçtikten sonra sevinmeliyiz. Tabii ki kafamızı yastığa koyduğumuzda mutlu uyuyacağız. Yarın izin yapacağız. Bir sonraki gün başlayarak lig maçını ve rövanş karşılaşmasını düşüneceğiz. Bence önemli bir skor aldık. Juventus çok önemli bir takım. Kendi sahasında önemli bir atmosfer oluşturabilecek bir takım. İkinci maçı oynamadan sevinmeyeceğiz." diye konuştu.Buruk, 1993'ten beri düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendilerinin ilk kez 5 gol attığının, Juventus'un ise ilk kez 5 gol yediğinin hatırlatılması üzerine, "Bu sonuç bizim için önemli. Çok mutluyuz ama ikinci maç oynanmadan bitmiyor. Bunun mutluluğunu yaşayacağız. Rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu ve bizi ne kadar zorlayacaklarını biliyorum." dedi.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir performan sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:"İyi bir transfer dönemi geçirdik"Okan Buruk, ara transfer dönemini iyi geçirdiklerini belirterek yakaladıkları kadro derinliğinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Kadro derinliğinin artmasından memnun olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "İyi bir transfer dönemi geçirdik. Mutlu olduğum, kulübedeki oyuncu sayısının arttığı, rekabetin arttığı, sakat oyuncuların döndüğü bir dönem yaşıyoruz. En iyi kadro dönemimizdeyiz. Maça başlayan ve devam edecek oyuncular için çok önemli. Bunun bir de psikolojik yanı var. Saha içindeki rekabette herkes birbiriyle yarışmaya başladı. Bu rekabetin içinden Galatasaray için başarı çıkacak. Başlayan veya devam edecek oyuncuları yazdığınızda bunların birbirine yakın olması önemli. Lig maçıyla Şampiyonlar Ligi maçına farklı 11'lerle çıktık. Bunu yakalamak da önemli. Bu yarışta çok fazla oyuncuyla mücadele etmek, Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçları gördüğünüzde önemli oluyor. Juventus'un bu sıkıntıyı yaşadığını görüyoruz. Bazı bölgelerde onların da sıkıntısı vardı." ifadelerini kullandı."Bu tür önemli takımlara karşı maçları çok iyi oynadık"Okan Buruk, önemli takımlara karşı iyi performans sergilediklerini söyledi.Türk futbolu için önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Buruk, "Bu tür önemli takımlara karşı maçları çok iyi oynadık. Geçen sezonki Tottenham maçı, öncesindeki Bayern Münih müsabakaları, bu sezonki Liverpool mücadelesi ve 1 puan almasını bildiğimiz Atletico Madrid maçı var. Önemli takımlara karşı daha iyi oyunlar ortaya koyuyoruz. Konsantrasyon ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak etkiliyor. Play-off turundayız ve son 16 turuna kalmak oyuncular için büyük bir motivasyon. Bir yandan da ülke puanı var. Psikolojik anlamda Türk futbolu için de bu tür galibiyetler değerli oluyor." şeklinde görüş belirtti."Tüm takımların finale kadar gitme şansı var"Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden tüm takımların finale çıkma şansı olduğunu söyledi.Geçen sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in play-off oynayarak ilerlediğini dile getiren Buruk, "Geçen senenin şampiyonu PSG, son anda ilk 24'e kalarak kupayı kazandı. Yine play-off oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde kimin nereye gideceğini bilemezsiniz. Favoriler vardır ama maç oynanmadan kazanılmıyor. Şu andaki tüm takımların finale kadar gitme şansı var. Performanslar dönem dönem değişebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray'da Fransız oyuncu Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımı Avrupa'da hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.Sacha Boey, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Boey, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, "Biz, çok büyük bir aileyiz. Bu aileye de gurur verecek her şeyi yapmaya hazırım. Burada sahaya çıkmayı özledim. Galatasaray için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.İtalya'da oynanacak rövanş maçıyla ilgili konuşan Fransız savunma oyuncusu, "Rövanş maçını da bu akşam oynadığımız gibi oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmak istiyoruz. Galatasaray'ı Avrupa'da olması gereken noktaya tekrardan taşımak istiyoruz." diye konuştu.Şampiyonlar Ligi atmosferini sevdiği aktaran Boey, "Şampiyonlar Ligi, bana uğurlu geliyor. Umarım Trendyol Süper Lig'de de aynı şekilde gol atarım. Attığım golü önce Allah'a sonra da aileme, arkadaşlarıma ve Galatasaray ailesine atfediyorum." dedi.

