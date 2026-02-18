https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/3-adet-su-icin-600-lira-hesap-cikaran-isletmeye-ceza-kesildi-1103596745.html

3 adet su için 600 lira hesap çıkaran işletmeye ceza kesildi

3 adet su için 600 lira hesap çıkaran işletmeye ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Bursa'da üç tane su için 600 lira alan işletmeye Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası kesildi. 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T12:03+0300

2026-02-18T12:03+0300

2026-02-18T12:03+0300

ekonomi̇

bursa

ticaret bakanlığı

su

i̇dari para cezası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0b/1053734219_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_82b94b1dbf532d8e67a838ed88a78995.jpg

Bursa Mudanya'da bir işletmede 3 adet su için 600 lira ödeme yapıldığına dair sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, söz konusu işletmeye idari para cezası kesti.Sosyal medyada gündem oldu, Bakanlık harekete geçti Ticaret Bakanlığı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede 3 adet su için 600 lira istenmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarının ardından iş yerinde denetim gerçekleştirdi.Denetimde işletmenin kapı girişinde bulundurması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması zorunlu olan menülerin kontrol edildiği, ayrıca içecek grubu ürünleri başta olmak üzere fiyat uygulamaları ve mevzuat çerçevesinde incelemelerin yapıldığı ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"İnceleme sonucunda, 5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edilmiş, bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca söz konusu içecekler hakkında fahiş fiyat denetimi yapılmış, geriye dönük son üç aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlenmiştir. Tutanakla birlikte, bilgi ve belgeler Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna, gereği yapılmak üzere iletilmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/bahsis-kalkti-menuye-gizli-zam-geldi-isletmeye-18-milyon-tl-ceza-kapida-1103334333.html

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, ticaret bakanlığı, su, i̇dari para cezası