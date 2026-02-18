https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/3-adet-su-icin-600-lira-hesap-cikaran-isletmeye-ceza-kesildi-1103596745.html
3 adet su için 600 lira hesap çıkaran işletmeye ceza kesildi
3 adet su için 600 lira hesap çıkaran işletmeye ceza kesildi
Bursa'da üç tane su için 600 lira alan işletmeye Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası kesildi. 18.02.2026
Bursa Mudanya'da bir işletmede 3 adet su için 600 lira ödeme yapıldığına dair sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, söz konusu işletmeye idari para cezası kesti.Sosyal medyada gündem oldu, Bakanlık harekete geçti Ticaret Bakanlığı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede 3 adet su için 600 lira istenmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarının ardından iş yerinde denetim gerçekleştirdi.Denetimde işletmenin kapı girişinde bulundurması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması zorunlu olan menülerin kontrol edildiği, ayrıca içecek grubu ürünleri başta olmak üzere fiyat uygulamaları ve mevzuat çerçevesinde incelemelerin yapıldığı ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"İnceleme sonucunda, 5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edilmiş, bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca söz konusu içecekler hakkında fahiş fiyat denetimi yapılmış, geriye dönük son üç aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlenmiştir. Tutanakla birlikte, bilgi ve belgeler Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna, gereği yapılmak üzere iletilmiştir."
