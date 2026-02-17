https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/zonguldakta-maden-faciasi-ocak-sahibi-tutuklandi-1103579413.html
Zonguldak’ta maden faciası: Ocak sahibi tutuklandı
Zonguldak'ta maden faciası: Ocak sahibi tutuklandı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı göçüğüne ilişkin gözaltına alınan ocak sahibi H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gelik beldesinde iki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının sahibi H.B. gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, H.B.’nin tutuklanmasına karar verdi.
Zonguldak’ta maden faciası: Ocak sahibi tutuklandı
20:18 17.02.2026 (güncellendi: 20:33 17.02.2026)
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde iki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı göçüğüne ilişkin gözaltına alınan ocak sahibi H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gelik beldesinde iki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının sahibi H.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme, H.B.’nin tutuklanmasına karar verdi.