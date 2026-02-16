https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/zonguldakta-maden-ocaginda-meydana-gelen-gocukte-bir-iscinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1103549534.html

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerden biri yaralı olarak kurtarılmıştı... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında bugün meydana gelen göçükte işçilerden 3'ü mahsur kaldı.Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Bölgedeki maden ocaklarında çalışan işçiler de olay yerine gelerek kurtarma ekiplerine destek verdi.Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden İsmet Kabuk’u (31) yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Kabuk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu’nun (46) cansız bedenine ulaşıldı.Göçükte mahsur kalan işçi Ziya Kiret'e (60) ulaşılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

