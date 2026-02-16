https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/zonguldakta-maden-ocaginda-meydana-gelen-gocukte-bir-iscinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1103549534.html
Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerden biri yaralı olarak kurtarılmıştı... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T21:48+0300
2026-02-16T21:48+0300
2026-02-16T22:14+0300
türki̇ye
türkiye
maden ocağı
zonguldak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103549377_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a2f976abfc113ca8041a1f6dc07fb5d4.jpg
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında bugün meydana gelen göçükte işçilerden 3'ü mahsur kaldı.Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Bölgedeki maden ocaklarında çalışan işçiler de olay yerine gelerek kurtarma ekiplerine destek verdi.Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden İsmet Kabuk’u (31) yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Kabuk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu’nun (46) cansız bedenine ulaşıldı.Göçükte mahsur kalan işçi Ziya Kiret'e (60) ulaşılması amacıyla çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/zonguldakta-maden-ocagi-goctu-bakanlik-sorusturma-baslatti-1103548710.html
türki̇ye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103549377_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_a565038cf5e1131c1848580293f5a751.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, maden ocağı, zonguldak
türkiye, maden ocağı, zonguldak
Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı
21:48 16.02.2026 (güncellendi: 22:14 16.02.2026)
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerden biri yaralı olarak kurtarılmıştı. Diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında bugün meydana gelen göçükte işçilerden 3'ü mahsur kaldı.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki maden ocaklarında çalışan işçiler de olay yerine gelerek kurtarma ekiplerine destek verdi.
Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden İsmet Kabuk’u (31) yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Kabuk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu’nun (46) cansız bedenine ulaşıldı.
Göçükte mahsur kalan işçi Ziya Kiret'e (60) ulaşılması amacıyla çalışmalar sürüyor.