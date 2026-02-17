https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/zelenskiy-ukraynalilar-donbasstan-cekilmeyi-affetmez-1103582582.html

Zelenskiy: Ukraynalılar Donbass’tan çekilmeyi affetmez

Zelenskiy: Ukraynalılar Donbass’tan çekilmeyi affetmez

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna kamuoyunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass bölgesinden çekilmesini kabul etmeyeceğini ileri sürdü. 17.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-17T23:19+0300

2026-02-17T23:19+0300

2026-02-17T23:38+0300

dünya

vladimir zelenskiy

axios

ukrayna

donbass

abd

ukrayna silahlı kuvvetleri

vladimir medinskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100673317_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_cb9cb79fba614a1aa1a6022c40c94df4.png

Vladimir Zelenskiy, Axios’a verdiği röportajda Donbass’tan yalnızca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çekilmesini öngören bir anlaşmanın halk tarafından referandumda reddedileceğini, böyle bir durumda “ne kendisinin ne de ABD’nin affedilmeyeceğini” söyledi.Zelenskiy, Washington ve Kiev’in, herhangi bir olası anlaşmanın Ukrayna’da referanduma sunulması konusunda mutabakata vardığını, ancak anlaşmanın yalnızca Ukrayna birliklerinin Donbass’tan çekilmesini içermesi halinde reddedileceğini belirterek, metinde bunun dışında nelerin yer alması gerektiğine dair ayrıntı vermedi.ABD’li arabulucuların mesajı: Rusya savaşı bitirmek istiyorVladimir Zelenskiy, ABD Başkanı’nın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın kendisine, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmayı gerçekten bitirmek istediğini söylediklerini aktardı.Axios’a göre Zelenskiy, ABD’li arabulucuların bu değerlendirmeden hareketle, Cenevre’deki görüşmeler öncesinde kendi müzakere ekibiyle koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğine işaret ettiklerini belirtti.Portal, “Zelenskiy, Amerikalı arabulucular Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın ona, Rusya’nın gerçekten çatışmayı sona erdirmek istediğini ve bu çerçevede görüşmeler öncesinde kendi müzakere heyetiyle uyumlu hareket etmesi gerektiğini söylediklerini aktardı” bilgisini paylaştı.Putin’le olası zirve: Zelenskiy, Cenevre gündemine alınmasını istediZelenskiy, Axios’a açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası bir görüşme konusunun Cenevre’deki müzakerelerde gündeme getirilmesi için ekibine talimat verdiğini söyledi.Putin daha önce Zelenskiy’e “Eğer görüşmeye hazırsan Moskova’ya gel” çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy ise bu daveti reddetmiş, ancak aynı zamanda “Her formatta görüşmeye hazırım” diyerek çelişkili bir ifade kullanmıştı.Axios, “Zelenskiy bir kez daha, toprak konusundaki çıkmazı aşmanın en iyi yolunun Putin’le bire bir yapacağı görüşme olduğunu savundu. Kendi ekibine, Cenevre’de liderler düzeyinde gelecekteki bir görüşme konusunu gündeme getirmelerini söyledi” diye yazdı.‘Başarısız barışı dayatmayın’ uyarısıZelenskiy, Axios röportajında, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Amerikan liderinin damadı Jared Kushner’a, Ukrayna’ya Rusya ile ‘başarısız’ bir barış anlaşmasının dayatılmaması gerektiğini söyledi.Zelenskiy, röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’yı barış uğruna tavizler vermeye çağırmasından da şikâyet etti.Ukrayna lideri, Trump’ın Kiev’in aleyhine bir karar vermiş olmasından endişe duyduğunu belirterek, “Umarım bu onun taktiğidir, kararı değil” sözleriyle Amerikan liderine dair kaygısını dile getirdi.Zelenskiy, uzun vadeli bir barışın, “zaferin Rusya’ya bırakılması” anlayışı üzerine kurulmaması gerektiğini söyledi.Zelenskiy, çatışmanın cephe hattı boyunca dondurulması tezini savunmayı sürdürdü ve bu formülün Ukraynalılar tarafından referandumda destekleneceğini ileri sürdü.“Bence, eğer temas hattında durursak, halkın bunu referandumda destekleyeceğini düşünüyorum. Bu, benim görüşüm” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Cenevre’de salı günü Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla yapılan görüşmelerin ilk günü tamamlandı. Müzakerelere çarşamba günü devam edileceği bildirildi. Görüşmelerde Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/cenevredeki-ukrayna-gorusmeleri-son-derece-gergin-gecti-1103581339.html

ukrayna

donbass

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, axios, ukrayna, donbass, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir medinskiy