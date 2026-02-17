https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/yunanistandan-iskembe-corbasi-atagi--1103575297.html
Yunanistan'dan 'işkembe çorbası' atağı
Yunanistan'dan 'işkembe çorbası' atağı
Yunanistan, işkembe çorbasını UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tescil ettirmek için harekete geçti. 17.02.2026
Türkiye'nin en sevilen çorbalarından biri olan 'işkembe çorbası' için Yunanistan harekete geçti ve işkembe çorbasını UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tescil ettirmek üzere çalışmalara başladı. İşkembe çorbası için dosya hazırlandıHabertürk'ün haberine göre, ülkede 'patsas' olarak bilinen işkembe çorbası için dosya hazırlandı ve Yunanistan Kültür Bakanlığı'na sunuldu. Dosya kabul edilirken UNESCO'YA sunulacak. 'Şifa çorbası' , 'doğal antibiyotik' olarak da anılan işkembe, özellikle sarımsak, sirke ve acı biberle servis ediliyor. Öte yandan işkembe (paça) çorbasının Anadolu'daki geçmişi, Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Evliya Çelebi'nin, Seyahatnâme'sinde İstanbul'da çarşı hayatını anlatırken işkembeci ve paçacı esnafından da söz ettiği biliniyor.
