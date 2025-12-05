Türkiye
Dünya’nın en iyi mutfakları açıklandı: Türkiye ilk 10’a girdi
Dünya’nın en iyi mutfakları açıklandı: Türkiye ilk 10’a girdi
Dünya mutfaklarını kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle listeleyen TasteAtlas, 2025/26 dönemine ait 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' sıralamasını... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
Dünya’nın en iyi mutfakları açıklandı: Türkiye ilk 10’a girdi

23:58 05.12.2025 (güncellendi: 00:01 06.12.2025)
© AAYöresel lezzetler - Yöresel yemekler - Türk mutfağı
Yöresel lezzetler - Yöresel yemekler - Türk mutfağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
© AA
Abone ol
Dünya mutfaklarını kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle listeleyen TasteAtlas, 2025/26 dönemine ait 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' sıralamasını yayımladı. Listede İtalya, 4.64 puanla bir kez daha zirvede yer alırken Türkiye, 7. sıraya yerleşti.
Dünya lezzetlerini değerlendiren sosyal medya platformu TasteAtlas, 2025/26 dönemine ait 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' sıralamasını duyurdu.
Listenin ilk üç sırasında İtalya (4.64), Yunanistan (4.60) ve Peru (4.54) bulunurken, Türkiye, geçen yıllarda olduğu gibi üst sıralardaki konumunu yöresel yemekleriyle koruyarak 7. sırada kaldı.

Dünyanın En İyi 100 Mutfağı:

1. İtalya – 4.64
2. Yunanistan – 4.60
3. Peru – 4.54
4. Portekiz – 4.53
5. İspanya – 4.53
6. Japonya – 4.49
7. Türkiye – 4.49
8. Çin – 4.48
9. Fransa – 4.48
10. Endonezya – 4.48
11. Meksika – 4.46
12. Sırbistan – 4.45
13. Hindistan – 4.43
14. Polonya – 4.42
15. ABD – 4.40
16. Vietnam – 4.40
17. Brezilya – 4.36
18. Hırvatistan – 4.34
19. Güney Kore – 4.34
20. Lübnan – 4.34
21. Gürcistan – 4.32
22. Macaristan – 4.31
23. Kolombiya – 4.31
24. Tayland – 4.29
25. Filipinler – 4.28
26. Arjantin – 4.27
27. Almanya – 4.27
28. Rusya – 4.27
29. Malezya – 4.26
30. Fas – 4.25
31. Romanya – 4.25
32. Şili – 4.25
33. Çekya – 4.24
34. Güney Afrika – 4.23
35. Bulgaristan – 4.23
36. Avusturya – 4.23
37. Filistin – 4.22
38. Mısır – 4.22
39. Etiyopya – 4.22
40. Kanada – 4.20
41. Tunus – 4.20
42. İran – 4.20
43. Ukrayna – 4.19
44. Litvanya – 4.18
45. Suriye – 4.18
46. Nijerya – 4.18
47. Hollanda – 4.18
48. Suudi Arabistan – 4.17
49. Ekvador – 4.17
50. İngiltere – 4.16
51. İsveç – 4.14
52. Bosna Hersek – 4.14
53. Kuzey Makedonya – 4.14
54. Venezüella – 4.11
55. Danimarka – 4.11
56. Trinidad ve Tobago – 4.11
57. Nikaragua – 4.08
58. Porto Riko – 4.08
59. Libya – 4.08
60. Bangladeş – 4.08
61. Avustralya – 4.07
62. Sri Lanka – 4.07
63. Finlandiya – 4.07
64. Ürdün – 4.07
65. Bolivya – 4.06
66. Norveç – 4.06
67. Azerbaycan – 4.06
68. Belçika – 4.05
69. Küba – 4.05
70. İsviçre – 4.05
71. Irak – 4.05
72. Uruguay – 4.04
73. Pakistan – 4.04
74. Afganistan – 4.03
75. Slovakya – 4.02
76. Eritre – 4.02
77. Arnavutluk – 4.00
78. İskoçya – 4.00
79. Belarus – 4.00
80. İrlanda – 3.99
81. Haiti – 3.99
82. Dominik Cumhuriyeti – 3.99
83. Paraguay – 3.99
84. Slovenya – 3.98
85. Kosta Rika – 3.98
86. Bahamalar – 3.97
87. Ermenistan – 3.97
88. Letonya – 3.97
89. Estonya – 3.96
90. Singapur – 3.96
91. Karadağ – 3.96
92. Guatemala – 3.95
93. İsrail – 3.94
94. Malta – 3.94
95. Nijerya – 3.94
96. Laos – 3.94
97. Kenya – 3.91
98. Kazakistan – 3.91
99. Katar – 3.90
100. Güney Kıbrıs – 3.90
