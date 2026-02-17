https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/yunanistan-giritin-guneyinde-hidrokarbon-cikarmak-icin-abdli-sirket-ile-sozlesme-imzaladi-1103553248.html
Yunanistan, Girit'in güneyinde hidrokarbon çıkarmak için ABD'li şirket ile sözleşme imzaladı
Yunanistan, Girit'in güneyinde hidrokarbon çıkarmak için ABD'li şirket ile sözleşme imzaladı
Yunanistan ve ABD'li petrol şirketi arasında Mora ve Girit açıklarında hidrokardon arama ve çıkarma amaçlı anlaşmalar imzalandı. Çalışmaların başarılı olması... 17.02.2026
Yunanistan, ABD petrol şirketi Chevron ve Yunan petrol rafineri şirketi Helleniq Energy'nin ortak girişimiyle Mora Yarımadası ve Girit açıklarındaki dört açık deniz bölgesinde hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetleri için kiralama anlaşmaları imzaladı.Yunan medyasının bildirdiğine göre Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, arama çalışmaları başarılı olursa, Yunanistan'da üretilen doğalgazın 'Dikey Koridor' olarak adlandırılan hat üzerinden Avrupa'ya tedarik edileceğini söyledi. Açıklamasında Miçotakis, söz konusu alanlarda hidrokarbon olup olmadığının henüz bilinmediğini de belirtilerek, şu ifadeleri kullandı:Chevron'un 47.000 kilometre karelik bir alanı kapsayacak şekilde bir gemi kiraladığı bildirilen sismik araştırmaların bu yılın sonlarında başlaması planlanıyor.Kasım 2019'da Türkiye ve Libya hükümeti, Girit'in güneyindeki bölge de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki deniz bölgelerinin sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Yunan yetkililer, bunun cumhuriyetin münhasır ekonomik bölgesi içinde kaldığına inanarak bu mutabakatı tanımıyor.Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Girit'in güney ve güneybatısında hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunma niyetinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, Atina'yı 'Libya krizinden faydalanmaya' ve ihtilaflı bölgelerde hidrokarbon arama sözleşmeleri imzalayarak iki devlet arasındaki deniz sınırlarının zorla belirlenmesini sağlamaya çalışmakla suçlamıştı.
