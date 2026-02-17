Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/yunanistan-giritin-guneyinde-hidrokarbon-cikarmak-icin-abdli-sirket-ile-sozlesme-imzaladi-1103553248.html
Yunanistan, Girit'in güneyinde hidrokarbon çıkarmak için ABD'li şirket ile sözleşme imzaladı
Yunanistan, Girit'in güneyinde hidrokarbon çıkarmak için ABD'li şirket ile sözleşme imzaladı
Sputnik Türkiye
Yunanistan ve ABD'li petrol şirketi arasında Mora ve Girit açıklarında hidrokardon arama ve çıkarma amaçlı anlaşmalar imzalandı. Çalışmaların başarılı olması... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T05:34+0300
2026-02-17T05:34+0300
dünya
türkiye
libya
yunanistan
mora yarımadası
girit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087804003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0b49f111715224168033308f839e1b0.jpg
Yunanistan, ABD petrol şirketi Chevron ve Yunan petrol rafineri şirketi Helleniq Energy'nin ortak girişimiyle Mora Yarımadası ve Girit açıklarındaki dört açık deniz bölgesinde hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetleri için kiralama anlaşmaları imzaladı.Yunan medyasının bildirdiğine göre Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, arama çalışmaları başarılı olursa, Yunanistan'da üretilen doğalgazın 'Dikey Koridor' olarak adlandırılan hat üzerinden Avrupa'ya tedarik edileceğini söyledi. Açıklamasında Miçotakis, söz konusu alanlarda hidrokarbon olup olmadığının henüz bilinmediğini de belirtilerek, şu ifadeleri kullandı:Chevron'un 47.000 kilometre karelik bir alanı kapsayacak şekilde bir gemi kiraladığı bildirilen sismik araştırmaların bu yılın sonlarında başlaması planlanıyor.Kasım 2019'da Türkiye ve Libya hükümeti, Girit'in güneyindeki bölge de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki deniz bölgelerinin sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Yunan yetkililer, bunun cumhuriyetin münhasır ekonomik bölgesi içinde kaldığına inanarak bu mutabakatı tanımıyor.Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Girit'in güney ve güneybatısında hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunma niyetinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, Atina'yı 'Libya krizinden faydalanmaya' ve ihtilaflı bölgelerde hidrokarbon arama sözleşmeleri imzalayarak iki devlet arasındaki deniz sınırlarının zorla belirlenmesini sağlamaya çalışmakla suçlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/son-dakika-haberleri-erdogan-micotakis-ortak-anlasmalara-imza-atiyor-1103433011.html
libya
yunanistan
mora yarımadası
girit
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087804003_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_7c5a92ec9a46965615794785b1821ade.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, libya, yunanistan, mora yarımadası, girit
türkiye, libya, yunanistan, mora yarımadası, girit

Yunanistan, Girit'in güneyinde hidrokarbon çıkarmak için ABD'li şirket ile sözleşme imzaladı

05:34 17.02.2026
© AP Photo / Giannis PapanikosYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Giannis Papanikos
Abone ol
Yunanistan ve ABD'li petrol şirketi arasında Mora ve Girit açıklarında hidrokardon arama ve çıkarma amaçlı anlaşmalar imzalandı. Çalışmaların başarılı olması halinde üretilen doğalgazın Avrupa'ya tedarik edileceği bildirildi.
Yunanistan, ABD petrol şirketi Chevron ve Yunan petrol rafineri şirketi Helleniq Energy'nin ortak girişimiyle Mora Yarımadası ve Girit açıklarındaki dört açık deniz bölgesinde hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetleri için kiralama anlaşmaları imzaladı.
Yunan medyasının bildirdiğine göre Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, arama çalışmaları başarılı olursa, Yunanistan'da üretilen doğalgazın 'Dikey Koridor' olarak adlandırılan hat üzerinden Avrupa'ya tedarik edileceğini söyledi.
Açıklamasında Miçotakis, söz konusu alanlarda hidrokarbon olup olmadığının henüz bilinmediğini de belirtilerek, şu ifadeleri kullandı:

Keşif çalışmaları belirsizliklerle dolu, bunu hepimiz biliyoruz. Orada ne olduğunu incelemeden kesin olarak bilemeyiz. Ama bu çabalara inanıyoruz

Chevron'un 47.000 kilometre karelik bir alanı kapsayacak şekilde bir gemi kiraladığı bildirilen sismik araştırmaların bu yılın sonlarında başlaması planlanıyor.
Kasım 2019'da Türkiye ve Libya hükümeti, Girit'in güneyindeki bölge de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki deniz bölgelerinin sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Yunan yetkililer, bunun cumhuriyetin münhasır ekonomik bölgesi içinde kaldığına inanarak bu mutabakatı tanımıyor.
Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Girit'in güney ve güneybatısında hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunma niyetinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, Atina'yı 'Libya krizinden faydalanmaya' ve ihtilaflı bölgelerde hidrokarbon arama sözleşmeleri imzalayarak iki devlet arasındaki deniz sınırlarının zorla belirlenmesini sağlamaya çalışmakla suçlamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
DÜNYA
Erdoğan-Miçotakis basın toplantısı: Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş
11 Şubat, 18:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала