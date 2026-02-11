https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/son-dakika-haberleri-erdogan-micotakis-ortak-anlasmalara-imza-atiyor-1103433011.html

Erdoğan-Miçotakis basın toplantısı: Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş

Türkiye'yi ziyaret eden Miçotakis ile Erdoğan önemli açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 'Değerli dostum Kiriakos ile hemfikiriz'Miçotakis: Coğrafyayı değiştiremeyiz ama ittifak oluşturabilirizKriakos Miçotakis'in konuşmasından satır başları da şöyle: 'Filistin konusunda iki devletli çözümden yanayız'Erdoğan giriş kapısında karşıladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türk ve Yunan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Miçotakis ile görüşmeye geçti.İkili görüşme sonrası Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık etti.Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç da katıldı.

