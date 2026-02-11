Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/son-dakika-haberleri-erdogan-micotakis-ortak-anlasmalara-imza-atiyor-1103433011.html
Erdoğan-Miçotakis basın toplantısı: Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş
Erdoğan-Miçotakis basın toplantısı: Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş
Türkiye'yi ziyaret eden Miçotakis ile Erdoğan önemli açıklamalar yaptı
2026-02-11T18:52+0300
2026-02-11T19:28+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
kiryakos miçotakis
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103428788_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_b8d07ad3d44113d30897723438ea5f7c.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 'Değerli dostum Kiriakos ile hemfikiriz'Miçotakis: Coğrafyayı değiştiremeyiz ama ittifak oluşturabilirizKriakos Miçotakis'in konuşmasından satır başları da şöyle: 'Filistin konusunda iki devletli çözümden yanayız'Erdoğan giriş kapısında karşıladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türk ve Yunan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Miçotakis ile görüşmeye geçti.İkili görüşme sonrası Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık etti.Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç da katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/yunan-basini-macron-ile-micotakis-turkiyeye-meteor-fuze-satisini-gorustu-1093524457.html
2026
18:52 11.02.2026 (güncellendi: 19:28 11.02.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Değerli dostum Kiriakos' ifadelerini kullanırken, Miçotakis "Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş, biz bu coğrafyayı değiştiremeyiz ama bir ittifak oluşturabiliriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
İlişkileri nasıl ileri taşıyabileceğimizi etraflıca değerlendirdik. Biraz önce kabul ettiğimiz belgelerin ilişkilerimizin nakdi zeminini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum.
Geçtiğimiz yıl 7 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Sayın Başbakan ile görüşmemizde, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de tutumlarımımızı samimi şekilde ele aldık.
Biz şunu savunuyoruz, mevcut meseleler çetrefilli olmakla birlikte, uluslararası çözüm açısından imkansız da değildir.

'Değerli dostum Kiriakos ile hemfikiriz'

Değerli dostum Kiriakos ile bu konuda hemfikir olduğumuzu gördük. İlişkilerimizin tüm alanlarında sağladığımız ivme gibi Ege'deki sorunların çözümü konusunda da ilerleme kaydedileceğine inanıyorum.
İsrail'in Batı Şeria'da aldığı kararları reddediyoruz. Bizim ve kardeş ülkelerin tutumu ortadadır. Bu vesileyle şunu bilhassa vurgulamak isterim. Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar Filistin meselesine iki devletli çözümden geçiyor. Bu tutumumuzu da savunmaya devam edeceğiz.
İki komşu ve müttefik olarak işbirliğini temel alan bir anlayışla diyalog kanallarını açık tutmamız gerektiğine yürekten inanıyorum.

Miçotakis: Coğrafyayı değiştiremeyiz ama ittifak oluşturabiliriz

Kriakos Miçotakis'in konuşmasından satır başları da şöyle:
Tüm komşularımızla samimi ilişkilerden yanayız. Bölgedeki istikrar konusunda yine işbirliği yapabiliriz. Türkiye ve Yunanistan bölgede iki önemli ülke olarak, hem uluslararası hukuk hem azınlık hakları konusunda işbirliği yapabilir.
Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için hem Türkiye hem Yunanistan'daki göçmenler Suriye'ye dönebilir.
Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş, biz bu coğrafyayı değiştiremeyiz ama bir ittifak oluşturabiliriz.
Biz Mustafa Kemal'in mirasına sahip çıkmak durumundayız.

'Filistin konusunda iki devletli çözümden yanayız'

Sakız Adası'ndaki göçmen teknesinin batışı da işbirliğinin önemini göstermekte. Bu da işbirliğimizin sürekli olmak durumunda olduğunu gösteriyor.
Sadece iklim kriziyle ilgili olarak değil, bizim iklim kriziyle ilgili işbirliğimizin tüm bölge için örnek teşkil ettiğini düşünüyorum.
Filistin sorununda kesinlikle iki devletli çözümden yanayız. Ancak Hamas'ın silahsızlanması gerekiyor.

Erdoğan giriş kapısında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir araya geldi
Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türk ve Yunan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Miçotakis ile görüşmeye geçti.
İkili görüşme sonrası Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık etti.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç da katıldı.
