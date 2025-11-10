https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/yenidogan-cetesi-raporuna-muhalefet-serhi-suc-bireysel-degil-sistematik--1100860874.html
Yenidoğan çetesi raporuna muhalefet şerhi: Suç bireysel değil sistematik
Yenidoğan çetesi raporuna muhalefet şerhi: Suç bireysel değil sistematik
10.11.2025
2025-11-10T13:11+0300
2025-11-10T13:11+0300
2025-11-10T13:11+0300
Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu’nun taslak raporuna Sputnik ulaştı. Raporda, “yenidoğan çetesinin” ortaya çıkış sebepleri arasında nitelikli personel eksikliği, kamu hastanelerinde yenidoğan ünitelerindeki yetersizlikler ve denetim eksikliği sıralandı.Komisyonun CHP’li üyeleri tarafından rapora ilişkin bir muhalefet şerhi hazırlandı. Şerhte, komisyonun temel olarak kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen olayların tüm yönleriyle araştırılması, benzer olayların tekrarının önlenmesi, sağlık sistemindeki zaafların ortaya çıkarılması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek üzere kurulduğu hatırlatıldı.Sağlık sistemindeki eksikliklerin çetenin ortaya çıkmasına neden olduğu vurgulanan şerhte şu ifadelere yer verildi:“Komisyonda dile getirilen ‘Sağlık sisteminin ticarileştirilmesinin yarattığı sorunlar’, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bebek ölümleriyle ortaya çıkmış; denetim eksikliği ve denetim sonrasındaki süreçlerde ceza takip sisteminin ve yaptırımların zayıflığı da sorunun bireysel suç unsurlarından ziyade sistematik olduğunu ortaya koymuştur.”Denetimsizlik vurgusuKomisyonun CHP’li üyeleri tarafından hazırlanan muhalefet şerhinde denetim eksikliğine de vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:“Denetim mekanizmaları ise büyük ölçüde sınırlı sayıda belge ve fatura incelemesine indirgenmiş durumdadır. Yeterli sayıda ve periyotta habersiz denetim yapılmamakta, hasta kayıtları ile SGK verileri arasındaki farklar çapraz olarak büyük bir örneklemle kontrol edilmemektedir. Dolayısıyla sorun, birkaç kişinin etik dışı davranışlarından ziyade sistemin kendi yapısal kurgusunun hatalı olmasından kaynaklanmaktadır.”
türki̇ye
