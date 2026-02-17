https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/yasal-sinir-asildi-yaklasik-1-ton-baliga-el-konuldu-1103558282.html

Yasal sınır aşıldı: Yaklaşık 1 ton balığa el konuldu

Sakarya'da kaçak avlanan 850 kilogram kalkan balığına el konuldu 17.02.2026, Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Karasu'da yasal sınırın üzerinde kalkan avlayan 5 kişiye 905 bin lira ceza uygulanırken, 850 kilogram kalkan balığına el konuldu.Balıkta yasak avKarasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ilçede yasak avcılığa ilişkin denetim gerçekleştirdi.Yasal sınır aşıldıDenetimlerde, dip trolü avcılığında yasal sınır olan yüzde 30 kalkan kotasını aştığı tespit edilen teknede incelemelerde ele geçirilen 850 kilogram kalkan balığına el konuldu.Teknede bulunan 5 kişiye toplam 905 bin 311 lira ceza uygulandı.

