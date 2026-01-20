Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/balik-tutarken-oltaya-ceset-takildi-polis-inceleme-baslatti-1102866437.html
Balık tutarken oltaya ceset takıldı: Polis inceleme başlattı
Balık tutarken oltaya ceset takıldı: Polis inceleme başlattı
Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde balık tutan iki kişi oltalarına bir cismin takıldığını fark etti. Yapılan kontrol sonrası oltaya takılanın erkek cesedi... 20.01.2026
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sahilde balık tutan iki kişinin oltasına ceset takıldı.Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
00:59 20.01.2026
© AA / Kasım SakallıKonyaaltı'nda ceset bulundu
Konyaaltı'nda ceset bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© AA / Kasım Sakallı
Abone ol
Konyaaltı Sahili’nde akşam saatlerinde balık tutan iki kişi oltalarına bir cismin takıldığını fark etti. Yapılan kontrol sonrası oltaya takılanın erkek cesedi olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sahilde balık tutan iki kişinin oltasına ceset takıldı.
Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
