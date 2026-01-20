https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/balik-tutarken-oltaya-ceset-takildi-polis-inceleme-baslatti-1102866437.html
Balık tutarken oltaya ceset takıldı: Polis inceleme başlattı
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sahilde balık tutan iki kişinin oltasına ceset takıldı.Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Konyaaltı Sahili’nde akşam saatlerinde balık tutan iki kişi oltalarına bir cismin takıldığını fark etti. Yapılan kontrol sonrası oltaya takılanın erkek cesedi olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sahilde balık tutan iki kişinin oltasına ceset takıldı.
Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.