https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/balik-tutarken-oltaya-ceset-takildi-polis-inceleme-baslatti-1102866437.html

Balık tutarken oltaya ceset takıldı: Polis inceleme başlattı

Balık tutarken oltaya ceset takıldı: Polis inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

Konyaaltı Sahili’nde akşam saatlerinde balık tutan iki kişi oltalarına bir cismin takıldığını fark etti. Yapılan kontrol sonrası oltaya takılanın erkek cesedi... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-20T00:59+0300

2026-01-20T00:59+0300

2026-01-20T00:59+0300

türki̇ye

türkiye

antalya

antalya cumhuriyet başsavcılığı

antalya büyükşehir belediyesi

antalya valiliği

antalya emniyet müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102866262_0:351:2730:1887_1920x0_80_0_0_68c838fae2214df29303ea9d6f227769.jpg

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sahilde balık tutan iki kişinin oltasına ceset takıldı.Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/diyarbakirda-bir-sitede-ceset-bulundu-18-yasindaki-kadin-bos-dairede-cop-posetine-atilmis-1102246391.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, antalya, antalya cumhuriyet başsavcılığı, antalya büyükşehir belediyesi, antalya valiliği, antalya emniyet müdürlüğü