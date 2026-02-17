https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/yasadisi-bahis-operasyonu-diyarbekirspora-el-konuldu-8-kisi-gozaltina-alindi-1103555050.html

Yasadışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu, 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonrası "yasa dışı bahis" suçuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı.Ekipler, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını tespit etti.Bu şekilde elde edilen gelirlerin söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığını tespit eden ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

