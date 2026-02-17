Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/yasadisi-bahis-operasyonu-diyarbekirspora-el-konuldu-8-kisi-gozaltina-alindi-1103555050.html
Yasadışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu, 8 kişi gözaltına alındı
Yasadışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu, 8 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T08:36+0300
2026-02-17T09:17+0300
türki̇ye
diyarbekirspor
masak
i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
yasadışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonrası "yasa dışı bahis" suçuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı.Ekipler, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını tespit etti.Bu şekilde elde edilen gelirlerin söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığını tespit eden ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/zonguldakta-yasadisi-bahis-operasyonu-3-zanli-tutuklandi-1103187813.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diyarbekirspor, masak, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, yasadışı bahis
diyarbekirspor, masak, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, yasadışı bahis

Yasadışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu, 8 kişi gözaltına alındı

08:36 17.02.2026 (güncellendi: 09:17 17.02.2026)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
© AA
Abone ol
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalanırken, Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonrası "yasa dışı bahis" suçuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı.
Ekipler, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını tespit etti.
Bu şekilde elde edilen gelirlerin söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığını tespit eden ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Yasadışı bahis oynayan 50 bin kişiye ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
TÜRKİYE
Zonguldak'ta yasadışı bahis operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
1 Şubat, 22:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала