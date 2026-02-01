https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/zonguldakta-yasadisi-bahis-operasyonu-3-zanli-tutuklandi-1103187813.html
Zonguldak'ta yasadışı bahis operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ta yasadışı bahis operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda birden fazla yasadışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri... 01.02.2026
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, 'Dengebet', 'Bigobet' ve 'Realbahis' isimli birden fazla yasa dışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zonguldak'ta yasadışı bahis operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda birden fazla yasadışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, 'Dengebet', 'Bigobet' ve 'Realbahis' isimli birden fazla yasa dışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.