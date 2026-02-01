Türkiye
Zonguldak'ta yasadışı bahis operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ta yasadışı bahis operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ta yasadışı bahis operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda birden fazla yasadışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, 'Dengebet', 'Bigobet' ve 'Realbahis' isimli birden fazla yasa dışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zonguldak'ta yasadışı bahis operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

22:03 01.02.2026
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda birden fazla yasadışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, 'Dengebet', 'Bigobet' ve 'Realbahis' isimli birden fazla yasa dışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
