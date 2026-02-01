https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/zonguldakta-yasadisi-bahis-operasyonu-3-zanli-tutuklandi-1103187813.html

Zonguldak'ta yasadışı bahis operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

01.02.2026

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, 'Dengebet', 'Bigobet' ve 'Realbahis' isimli birden fazla yasa dışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

