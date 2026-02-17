https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/uzmanlar-abd-iran-muzakerelerini-degerlendirdi-yonetilen-catisma-mi-baris-mi-1103568011.html

Uzmanlar, ABD-İran müzakerelerini değerlendirdi: Yönetilen çatışma mı, barış mı?

Uzmanlar, ABD-İran müzakerelerini değerlendirdi: Yönetilen çatışma mı, barış mı?

Mısırlı uzman Saber, ABD ve İran arasındaki gerilimin yönetilen çatışma şeklinde devam edeceği tahmininde bulunurken ABD'li uzman Hamid, krize barışçıl çözüm...

Sputnik’e konuşan uluslararası uzmanlar, bugün Cenevre’de yapılan ABD-İran müzakerelerinden nasıl bir sonuç beklediklerini anlattı.Mısırlı uluslararası terörle mücadele ve bilgi savaşları uzmanı Hatem Saber, ABD-İran krizinin bir çözüm noktasına ulaşabileceğini ancak bunun nihai bir çözüm olmayacağını söyledi.ABD ve İran arasındaki krizin “uzun sürecek bir yönetilen çatışma” şeklinde devam edeceğini dile getiren Saber, bu iki taraf arasındaki ilişkilerde 1979'dan beri “kapsamlı bir tarihsel çözüm” görülmediğini anımsattı.Bunun asıl sebebinin, iki ülkenin aynı şeyi istememesi olduğunu kaydeden Mısırlı uzman, ABD’nin, İran’ın bölgesel ve nükleer davranışlarını değiştirmeyi amaçlarken, Tahran’ın yaptırımların kaldırılmasını ve rejiminin korunmasına dair güvenceler istediğine dikkat çekti.En olası senaryonun, yönetilen bir tırmanmanın veya ‘gölge savaşın’ devam etmesi olduğunu dile getiren Saber, ABD’nin maliyetli bir savaşa girmeden baskısına devam edeceğini, İran’ın da tam ölçekli bir çatışmaya girmeden rakibini yıpratmayı hedeflediğini belirtti.‘Barışla sonuçlanacak’Washington’daki Potomac Institute for Policy Studies enstitüsünün kıdemli araştırma görevlisi Tawfik Hamid, ABD ve İran arasındaki krizin yüzde 90 olasılıkla barışçıl çözümle sonuçlanacağını söyledi.Savaş maliyetinin herkes için son derece yüksek olacağını kaydeden Hamid, Hürmüz Boğazı'nda çıkabilecek bir sorunun, petrol fiyatlarında büyük dalgalanmalara yol açarak yaklaşan seçimlerde Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti'ye zarar verebileceğine dikkat çekti.Uzman, İran yönetiminin, çatışma ve savaşın istenmeyen ve vahim sonuçlara yol açabileceğinin farkında olduğunu kaydetti.‘İran nükleerden vazgeçmeyecek’Iraklı güvenlik uzmanı Abdül Kerim Vazzan ise bu konuda pek iyimser değil. İran ve ABD arasındaki gerilimin savaş eğilimini gösterdiğini savunan Vazzan, anlaşmazlıkların prensip niteliğinde olduğunu belirtti.Anlaşmazlığın nükleer programla ilgili olduğunu anımsatan Vazzan, İran’ın sıfır noktaya dönmeyi kabul etmeyeceğini vurgulayarak, “Dahası, füze programı da nükleer tehdit seviyesine ulaşmış durumda ve İran füze alanında önemli bir üstünlüğe sahip” dedi.

i̇ran

