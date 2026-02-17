ABD ve İran arasında müzakerelerin 2. turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/abd-ve-iran-arasinda-muzakerelerin-2-turu-isvicrenin-cenevre-kentinde-basladi-1103565769.html

ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakereleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığı bildirildi. ABD heyetinde Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve... 17.02.2026

ABD ile İran arasında yüksek riskli ikinci tur nükleer görüşmeler İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılıyor.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad el-Busaidi aracılığıyla müzakere edecek.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, müzakerelerin şu anda devam ettiğini ve her iki tarafın da görüşlerini arabulucu Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi aracılığıyla paylaştığını söyledi.Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıklarİran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından 6 Şubat'ta Umman'ın Maskat kentinde yapılan ilk toplantıyla yeniden başladı.Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye dahil üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla canlandırıldı.Müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyamumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor.İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini bildiriyor.

