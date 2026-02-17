https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/uzmani-uyardi-sicakliklar-persembe-gunu-8-ila-10-derece-dusecek-1103573701.html

Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar perşembe günü 8 ila 10 derece düşecek

Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar perşembe günü 8 ila 10 derece düşecek

Türkiye serin hava dalgasının etkisi altına giriyor. Perşembe günü sıcaklıklar 8 ila 10 derece arasında düşecek. Hafta sonu ise sıcaklıklar yeniden yükselecek. 17.02.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde perşembe günü hava sıcaklıkları 8 ila 10 derece arasında düşecek. Serin hava iki gün boyunca etkili olacak. Sıcaklıklar hafta sonu ise yeniden yükselecek ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yarın yağış etkili olacakÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurdun batısında Orta Akdeniz kaynaklı sistemin etkili olduğunu dile getiren Çelik, bu sistemin yarın ülke genelinde yağışa sebep olacağını belirtti.Çelik, çoğunlukla sağanak şeklindeki yağışların, Toroslar'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceğini söyledi.İki gün boyunca çamur yağacakÜlke genelinde bu hafta başında etkili olan toz taşınımının yurdun doğu bölgelerinde devam ettiğini anlatan Çelik, "Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı hala mevcut. Yarın ve perşembe günü de yine özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yine toz taşınımını göreceğiz. Yağışlar da bu bölgede çamur şeklinde gerçekleşebilir. Bir de hava kirliliğine olumsuz etkisi olacak. Bunlara karşı dikkatli olmak gerekiyor." dedi.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?Türkiye'nin güneyinde kuvvetli yağışların devam ettiğini hatırlatan Çelik, özellikle yarın güney bölgelerde görülecek yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.Çelik, perşembe günü batı bölgelerinde havanın açacağını belirterek, şunları kaydetti:"Perşembe sadece doğu bölgelerimizde yağış var ama batı bölgelerimizde de sıcaklık düşüşlerini göreceğiz. Perşembe sabahına dikkat çekiyoruz, çünkü sıcaklıklar mevsim normalleri civarına kadar düşüyor. 2 gün içinde yaklaşık 8-10 derecelik sıcaklık düşüşü var. Ancak sıcaklıklar hafta sonu tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak."Ankara, İstanbul ve İzmir'de yarın yağış beklendiğini aktaran Çelik, perşembe günü 3 büyükşehirde de parçalı bulutlu havanın hakim olacağını söyledi. Çelik, kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle düşen sıcaklıkların hafta sonuna doğru Ankara’da 13, İstanbul’da 16 ve İzmir’de 17 dereceye kadar yükseleceğini kaydetti.

