Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: 39 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı verildi

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: 39 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı verildi

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yağışlı yerlerde 6 derece azalıyor. 39 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101607232_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ffc423eefd9ea0d30bab5197df4b1900.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Şubat hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kars ve Iğdır dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile sabah saatlerinde Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 39 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 6 derece azalacağı ancak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Meteorolojik uyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri, Van'ın güney çevreleri ve Hakkari'de kuvvetli, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya’nın doğu ilçeleri, Çanakkale, İzmir'in güneyi ve Balıkesir'in batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40–70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Edirne – 13°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların aralıklarla il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.İstanbul – 16°C – Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ilk saatlerde yer yer sis hadisesi görülebilir.Kırklareli – 12°C – Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların aralıklarla il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.Kocaeli – 21°C – Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.EGEÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Afyonkarahisar – 13°C – Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Aydın – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.İzmir – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Muğla – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.AKDENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Adana – 18°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.Antalya – 18°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Hatay – 17°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.Isparta – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Eskişehir, Konya, Karaman ve Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Ankara – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinden sonra batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Eskişehir – 15°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Konya – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sivas – 15°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Bolu – 14°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Düzce – 19°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Sinop – 19°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.Zonguldak – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50–80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görülebilir.Amasya – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Artvin – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer yağmurlu.Samsun – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.Trabzon – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, Kars ve Iğdır dışında kalan bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğusunda yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van'ın güneyi çevreleri ve Hakkari'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Doğuda toz taşınımı bekleniyor.Erzurum – 8°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.Kars – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu.Malatya – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Van – 12°C – Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu. Gece kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde güney çevrelerinde yağış yer yer kuvvetli olabilir.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.Diyarbakır – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.Gaziantep – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.Siirt – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.Şanlıurfa – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

