Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar: Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu gözaltında

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcılar Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve sosyal medya fenomeni Kemal... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun da bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’, ‘Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak’ suçlarından gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Bir şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilere yönelik arama işlemleri devam ediyor.Başsavcılığın duyurusuna yansıyan listeye göre gözaltına alınan 17 isim şöyle sıralandı:

