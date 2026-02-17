Türkiye
Cenevre'de Rusya-ABD-Ukrayna müzakereleri başladı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Trump’tan Hillary Clinton’a 'Epstein' yanıtı: 'Saklayacak hiçbir şeyim yok'
Trump’tan Hillary Clinton’a 'Epstein' yanıtı: 'Saklayacak hiçbir şeyim yok'
ABD Başkanı Donald Trump, Hillary Clinton'ın Epstein dosyalarının yayımlanmasının Trump yönetimi tarafından 'ağırdan alındığı' yorumlarına cevap verdi... 17.02.2026
ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın BBC'ye verdiği röportajdaki sözlerine tepki gösterdi. ABD hükümetini Epstein dosyalarının yayımlanmasını 'yavaşlatmakla' suçlayan Clinton, Trump yönetimini 'dosyaları bir an önce yayımlama' çağrısında bulunmuştu.'Saklayacak bir şeyim yok'Trump, Clinton'ın sözlerine "Saklayacak hiçbir şeyim yok" diyerek karşılık verdi. ABD Başkanı, Hillary Clinton'ın 'Saplantılı Trump Sendromu'a yakalandığını belirterek "Saklayacak hiçbir şeyim yok, aklandım ve Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok” dedi.Clinton çifti ifade verecekEski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da isminin geçtiği dosyalar kapsamında Clinton çiftinin gelecek hafta Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nde ifade vermesi bekleniyor. Hillary Clinton, kendisi ve eşinin siyasi olarak hedef alındığını öne sürerek, “Bizi bu meseleye çekmek istiyorlar… Bu, Başkan Trump’tan dikkati başka yöne çekme çabası” ifadelerini kullandı.Clinton, Eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in unvanları alınan oğlu Andrew Mountbatten-Windsor'un Kongre komitesi karşısına çıkması gerektiğini söyleyerek "Bence istenen herkes ifade vermeli." diye konuştu.Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Clinton’ın iddialarını reddederek, “Onlar bu sürece çekiliyor ve bu onların sorunu” dedi.
Trump’tan Hillary Clinton’a 'Epstein' yanıtı: 'Saklayacak hiçbir şeyim yok'

Trump, Epstein dosyalarıyla ilgili "örtbas etme" iddiası nedeniyle Hillary Clinton'a tepki gösterdi
ABD Başkanı Donald Trump, Hillary Clinton'ın Epstein dosyalarının yayımlanmasının Trump yönetimi tarafından 'ağırdan alındığı' yorumlarına cevap verdi. 'Saklayacak bir şeyim yok' ifadelerini kullanan Trump, Clinton'ın iddialarını reddederek, "Onlar bu sürece çekiliyor ve bu onların sorunu" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın BBC'ye verdiği röportajdaki sözlerine tepki gösterdi. ABD hükümetini Epstein dosyalarının yayımlanmasını 'yavaşlatmakla' suçlayan Clinton, Trump yönetimini 'dosyaları bir an önce yayımlama' çağrısında bulunmuştu.

'Saklayacak bir şeyim yok'

Trump, Clinton'ın sözlerine "Saklayacak hiçbir şeyim yok" diyerek karşılık verdi. ABD Başkanı, Hillary Clinton'ın 'Saplantılı Trump Sendromu'a yakalandığını belirterek "Saklayacak hiçbir şeyim yok, aklandım ve Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok” dedi.

Clinton çifti ifade verecek

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da isminin geçtiği dosyalar kapsamında Clinton çiftinin gelecek hafta Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nde ifade vermesi bekleniyor. Hillary Clinton, kendisi ve eşinin siyasi olarak hedef alındığını öne sürerek, “Bizi bu meseleye çekmek istiyorlar… Bu, Başkan Trump’tan dikkati başka yöne çekme çabası” ifadelerini kullandı.
Clinton, Eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in unvanları alınan oğlu Andrew Mountbatten-Windsor'un Kongre komitesi karşısına çıkması gerektiğini söyleyerek "Bence istenen herkes ifade vermeli." diye konuştu.
Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Clinton’ın iddialarını reddederek, “Onlar bu sürece çekiliyor ve bu onların sorunu” dedi.
Hillary Clinton - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
DÜNYA
Hillary Clinton’dan Epstein soruşturmasına 'açık oturum' çağrısı
6 Şubat, 08:51
