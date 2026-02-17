https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/trumptan-hillary-clintona-epstein-yaniti-saklayacak-hicbir-seyim-yok-1103572086.html

Trump’tan Hillary Clinton’a 'Epstein' yanıtı: 'Saklayacak hiçbir şeyim yok'

Trump’tan Hillary Clinton’a 'Epstein' yanıtı: 'Saklayacak hiçbir şeyim yok'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Hillary Clinton'ın Epstein dosyalarının yayımlanmasının Trump yönetimi tarafından 'ağırdan alındığı' yorumlarına cevap verdi... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-17T15:50+0300

2026-02-17T15:50+0300

2026-02-17T15:50+0300

dünya

abd

hillary clinton

donald trump

jeffrey epstein

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103571057_256:0:2702:1376_1920x0_80_0_0_922e63df98b543f79f0831a3041c21ed.png

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın BBC'ye verdiği röportajdaki sözlerine tepki gösterdi. ABD hükümetini Epstein dosyalarının yayımlanmasını 'yavaşlatmakla' suçlayan Clinton, Trump yönetimini 'dosyaları bir an önce yayımlama' çağrısında bulunmuştu.'Saklayacak bir şeyim yok'Trump, Clinton'ın sözlerine "Saklayacak hiçbir şeyim yok" diyerek karşılık verdi. ABD Başkanı, Hillary Clinton'ın 'Saplantılı Trump Sendromu'a yakalandığını belirterek "Saklayacak hiçbir şeyim yok, aklandım ve Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok” dedi.Clinton çifti ifade verecekEski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da isminin geçtiği dosyalar kapsamında Clinton çiftinin gelecek hafta Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nde ifade vermesi bekleniyor. Hillary Clinton, kendisi ve eşinin siyasi olarak hedef alındığını öne sürerek, “Bizi bu meseleye çekmek istiyorlar… Bu, Başkan Trump’tan dikkati başka yöne çekme çabası” ifadelerini kullandı.Clinton, Eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in unvanları alınan oğlu Andrew Mountbatten-Windsor'un Kongre komitesi karşısına çıkması gerektiğini söyleyerek "Bence istenen herkes ifade vermeli." diye konuştu.Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Clinton’ın iddialarını reddederek, “Onlar bu sürece çekiliyor ve bu onların sorunu” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/hillary-clintondan-epstein-sorusturmasina-acik-oturum-cagrisi-1103307622.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, hillary clinton, donald trump, jeffrey epstein