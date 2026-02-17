https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/trumptan-hillary-clintona-epstein-yaniti-saklayacak-hicbir-seyim-yok-1103572086.html
Trump’tan Hillary Clinton’a 'Epstein' yanıtı: 'Saklayacak hiçbir şeyim yok'
Trump’tan Hillary Clinton’a 'Epstein' yanıtı: 'Saklayacak hiçbir şeyim yok'
17.02.2026
ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın BBC'ye verdiği röportajdaki sözlerine tepki gösterdi. ABD hükümetini Epstein dosyalarının yayımlanmasını 'yavaşlatmakla' suçlayan Clinton, Trump yönetimini 'dosyaları bir an önce yayımlama' çağrısında bulunmuştu.'Saklayacak bir şeyim yok'Trump, Clinton'ın sözlerine "Saklayacak hiçbir şeyim yok" diyerek karşılık verdi. ABD Başkanı, Hillary Clinton'ın 'Saplantılı Trump Sendromu'a yakalandığını belirterek "Saklayacak hiçbir şeyim yok, aklandım ve Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok” dedi.Clinton çifti ifade verecekEski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da isminin geçtiği dosyalar kapsamında Clinton çiftinin gelecek hafta Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nde ifade vermesi bekleniyor. Hillary Clinton, kendisi ve eşinin siyasi olarak hedef alındığını öne sürerek, “Bizi bu meseleye çekmek istiyorlar… Bu, Başkan Trump’tan dikkati başka yöne çekme çabası” ifadelerini kullandı.Clinton, Eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in unvanları alınan oğlu Andrew Mountbatten-Windsor'un Kongre komitesi karşısına çıkması gerektiğini söyleyerek "Bence istenen herkes ifade vermeli." diye konuştu.Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Clinton’ın iddialarını reddederek, “Onlar bu sürece çekiliyor ve bu onların sorunu” dedi.
Trump’tan Hillary Clinton’a 'Epstein' yanıtı: 'Saklayacak hiçbir şeyim yok'
ABD Başkanı Donald Trump, Hillary Clinton'ın Epstein dosyalarının yayımlanmasının Trump yönetimi tarafından 'ağırdan alındığı' yorumlarına cevap verdi. 'Saklayacak bir şeyim yok' ifadelerini kullanan Trump, Clinton'ın iddialarını reddederek, "Onlar bu sürece çekiliyor ve bu onların sorunu" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın BBC'ye verdiği röportajdaki sözlerine tepki gösterdi. ABD hükümetini Epstein dosyalarının yayımlanmasını 'yavaşlatmakla' suçlayan Clinton, Trump yönetimini 'dosyaları bir an önce yayımlama' çağrısında bulunmuştu.
'Saklayacak bir şeyim yok'
Trump, Clinton'ın sözlerine "Saklayacak hiçbir şeyim yok" diyerek karşılık verdi. ABD Başkanı, Hillary Clinton'ın 'Saplantılı Trump Sendromu'a yakalandığını belirterek "Saklayacak hiçbir şeyim yok, aklandım ve Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok” dedi.
Clinton çifti ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da isminin geçtiği dosyalar kapsamında Clinton çiftinin gelecek hafta Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nde ifade vermesi bekleniyor. Hillary Clinton, kendisi ve eşinin siyasi olarak hedef alındığını öne sürerek, “Bizi bu meseleye çekmek istiyorlar… Bu, Başkan Trump’tan dikkati başka yöne çekme çabası” ifadelerini kullandı.
Clinton, Eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in unvanları alınan oğlu Andrew Mountbatten-Windsor'un Kongre komitesi karşısına çıkması gerektiğini söyleyerek "Bence istenen herkes ifade vermeli." diye konuştu.
Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Clinton’ın iddialarını reddederek, “Onlar bu sürece çekiliyor ve bu onların sorunu” dedi.