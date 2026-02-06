Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/hillary-clintondan-epstein-sorusturmasina-acik-oturum-cagrisi-1103307622.html
Hillary Clinton’dan Epstein soruşturmasına 'açık oturum' çağrısı
Hillary Clinton’dan Epstein soruşturmasına 'açık oturum' çağrısı
06.02.2026
2026-02-06T08:51+0300
2026-02-06T08:51+0300
dünya
hillary clinton
abd
jeffrey epstein
bill clinton
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042982764_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_5eb2d6bb709431729107828c295abbec.jpg
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Jeffrey Epstein dosyası kapsamında yürütülen ABD Temsilciler Meclisi soruşturmasında vereceği ifadenin kamuya açık oturumda alınmasını istedi. Hillary Clinton ve eski ABD Başkanı Bill Clinton, ifade vermeyi kabul etmişti.Hillary Clinton, çağrısını sosyal medya üzerinden Komite Başkanı Cumhuriyetçi Temsilci James Comer’a hitaben yaptı. Paylaşımda, “Şeffaflıktan bahsetmeyi çok seviyorsun. Kamuoyunun önünde, kameralar önünde yapılan bir duruşmadan daha şeffaf bir şey olamaz. Orada olacağız.” ifadelerini kullandı.Komite Başkanı James Comer, Bill Clinton'ın 27 Şubat'ta, Hillary Clinton'ın ise 26 Şubat'ta kapalı oturumda, görüntülü ve tutanaklı şekilde ifade vereceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein'e ilişkin dosyalar kapsamında eski Başkan Bill Clinton'a yönelik yürütülen soruşturmadan rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.Jeffrey Epstein dosyası, uzun süredir ABD kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen birçok üst düzey ismin geçmiş ilişkileri mercek altına alınmış durumda. Clinton çiftinin ifadesinin hangi formatta alınacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.
tr_TR
hillary clinton, abd, jeffrey epstein, bill clinton, soruşturma
hillary clinton, abd, jeffrey epstein, bill clinton, soruşturma

Hillary Clinton’dan Epstein soruşturmasına 'açık oturum' çağrısı

08:51 06.02.2026
Abone ol
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Epstein dosyalarına ilişkin soruşturması kapsamında ifade vermeyi kabul etmesinin ardından, soruşturma çerçevesinde kapalı oturum yerine kamuoyuna açık bir oturum yapılması çağrısında bulundu.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Jeffrey Epstein dosyası kapsamında yürütülen ABD Temsilciler Meclisi soruşturmasında vereceği ifadenin kamuya açık oturumda alınmasını istedi. Hillary Clinton ve eski ABD Başkanı Bill Clinton, ifade vermeyi kabul etmişti.
Hillary Clinton, çağrısını sosyal medya üzerinden Komite Başkanı Cumhuriyetçi Temsilci James Comer’a hitaben yaptı. Paylaşımda, “Şeffaflıktan bahsetmeyi çok seviyorsun. Kamuoyunun önünde, kameralar önünde yapılan bir duruşmadan daha şeffaf bir şey olamaz. Orada olacağız.” ifadelerini kullandı.
Komite Başkanı James Comer, Bill Clinton'ın 27 Şubat'ta, Hillary Clinton'ın ise 26 Şubat'ta kapalı oturumda, görüntülü ve tutanaklı şekilde ifade vereceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein'e ilişkin dosyalar kapsamında eski Başkan Bill Clinton'a yönelik yürütülen soruşturmadan rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.
Jeffrey Epstein dosyası, uzun süredir ABD kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen birçok üst düzey ismin geçmiş ilişkileri mercek altına alınmış durumda. Clinton çiftinin ifadesinin hangi formatta alınacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.
