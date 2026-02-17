Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/trump-iran-ile-gorusmleri-dolayli-olarak-katilacagim-1103552960.html
2026-02-17T04:19+0300
2026-02-17T04:19+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103494132_0:119:2048:1271_1920x0_80_0_0_ecbc6331064784b2ef888e47d7827d92.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Cenevre'de yapılacak İran ile görüşmelere dolaylı olarak katılacağını bildirdi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:'Gerekli olacağını sanmıyorum'Ayrıca Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba ile görüştüğünü bildirdi. Konuşmasında Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasına benzer bir ABD operasyon hakkındaki soruya şöyle cevap verdi:'Ukrayna'nın müzakere masasına hızla oturması gerekiyor'Son olarak Trump, Ukrayna'nın Rusya ile olan anlaşmazlığı çözmek için hızla müzakere masasına oturmasının zamanının geldiğini söyledi.Gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, şöyle söyledi:
Trump: İran ile görüşmleri dolaylı olarak katılacağım

04:19 17.02.2026
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada İran ile görüşmelere 'dolaylı' olarak katılacağını bildirirken, Küba'ya Venezuela benzeri bir operasyon planlanmadığını söyledi. Aynı zamanda Trump, Ukrayna'nın müzakere masasına hızla oturması gerektiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Cenevre'de yapılacak İran ile görüşmelere dolaylı olarak katılacağını bildirdi.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Dolayısıyla bu görüşmelere dolaylı olarak dahil olacağım ve bunlar çok önemli olacak, neler olabileceğini göreceğiz"

'Gerekli olacağını sanmıyorum'

Ayrıca Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba ile görüştüğünü bildirdi. Konuşmasında Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasına benzer bir ABD operasyon hakkındaki soruya şöyle cevap verdi:
Buna cevap vermek istemiyorum. Neden cevap vereyim ki? Eğer cevap vermem gerekseydi, tahmin edebileceğiniz gibi çok zor bir operasyon olmazdı. Ama bunun gerekli olacağını sanmıyorum

'Ukrayna'nın müzakere masasına hızla oturması gerekiyor'

Son olarak Trump, Ukrayna'nın Rusya ile olan anlaşmazlığı çözmek için hızla müzakere masasına oturmasının zamanının geldiğini söyledi.
Gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, şöyle söyledi:
Ukrayna'nın müzakere masasına hızla oturması gerekiyor. Size söyleyeceğim tek şey bu
Android APK
