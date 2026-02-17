https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/trump-iran-ile-gorusmleri-dolayli-olarak-katilacagim-1103552960.html

Trump: İran ile görüşmleri dolaylı olarak katılacağım

Trump: İran ile görüşmleri dolaylı olarak katılacağım

ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada İran ile görüşmelere 'dolaylı' olarak katılacağını bildirirken, Küba'ya Venezuela benzeri bir... 17.02.2026

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Cenevre'de yapılacak İran ile görüşmelere dolaylı olarak katılacağını bildirdi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:'Gerekli olacağını sanmıyorum'Ayrıca Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba ile görüştüğünü bildirdi. Konuşmasında Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasına benzer bir ABD operasyon hakkındaki soruya şöyle cevap verdi:'Ukrayna'nın müzakere masasına hızla oturması gerekiyor'Son olarak Trump, Ukrayna'nın Rusya ile olan anlaşmazlığı çözmek için hızla müzakere masasına oturmasının zamanının geldiğini söyledi.Gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, şöyle söyledi:

