Trump: İran ile görüşmleri dolaylı olarak katılacağım
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Cenevre'de yapılacak İran ile görüşmelere dolaylı olarak katılacağını bildirdi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:'Gerekli olacağını sanmıyorum'Ayrıca Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba ile görüştüğünü bildirdi. Konuşmasında Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasına benzer bir ABD operasyon hakkındaki soruya şöyle cevap verdi:'Ukrayna'nın müzakere masasına hızla oturması gerekiyor'Son olarak Trump, Ukrayna'nın Rusya ile olan anlaşmazlığı çözmek için hızla müzakere masasına oturmasının zamanının geldiğini söyledi.Gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, şöyle söyledi:
