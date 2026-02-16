Türkiye
ABD'li ünlü sunucunun annesi kaçırıldı: Trump idam istiyor
ABD'li ünlü sunucunun annesi kaçırıldı: Trump idam istiyor
ABD'li sunucunun annesinin kaybolması olayında ABD Başkanı Donald Trump, 84 yaşındaki kadının kaçırılmış olması durumunda suçlular için idam cezası isteyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, NBC program sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin kaçırılması durumunda, kaçıranların idam cezasına çarptırılmasını isteyeceği bildirildi.New York Post'un haberine göre Trump, kadının öldürülmesi halinde Adalet Bakanlığı'ndan kaçıranlar için idam cezası talep edeceğini söyledi.Neler olmuştu?NBC kanalında yayınlanan 'Today' programının sunucusu Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie 1 Şubat'ta evinde olduğu bilinirken kayboldu. Yetkililer, kaçırılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.4 Şubat'ta Trump, Savannah Guthrie'yi arayarak annesini arama çalışmalarında federal yardım teklifinde bulundu. Geçen hafta FBI, soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
22:51 16.02.2026
ABD'li sunucunun annesinin kaybolması olayında ABD Başkanı Donald Trump, 84 yaşındaki kadının kaçırılmış olması durumunda suçlular için idam cezası isteyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, NBC program sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin kaçırılması durumunda, kaçıranların idam cezasına çarptırılmasını isteyeceği bildirildi.
New York Post'un haberine göre Trump, kadının öldürülmesi halinde Adalet Bakanlığı'ndan kaçıranlar için idam cezası talep edeceğini söyledi.

Neler olmuştu?

NBC kanalında yayınlanan 'Today' programının sunucusu Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie 1 Şubat'ta evinde olduğu bilinirken kayboldu. Yetkililer, kaçırılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.
4 Şubat'ta Trump, Savannah Guthrie'yi arayarak annesini arama çalışmalarında federal yardım teklifinde bulundu. Geçen hafta FBI, soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
DÜNYA
FBI, ABD'li ünlü sunucunun annesinin kaçırılmasında 1 şüpheliyi yakaladı
11 Şubat, 10:25
