https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/abdli-unlu-sunucunun-annesi-kacirildi-trump-idam-istiyor-1103550104.html
ABD'li ünlü sunucunun annesi kaçırıldı: Trump idam istiyor
ABD'li ünlü sunucunun annesi kaçırıldı: Trump idam istiyor
Sputnik Türkiye
ABD'li sunucunun annesinin kaybolması olayında ABD Başkanı Donald Trump, 84 yaşındaki kadının kaçırılmış olması durumunda suçlular için idam cezası... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T22:51+0300
2026-02-16T22:51+0300
2026-02-16T22:51+0300
dünya
abd
donald trump
savannah
nbc
new york post
adalet bakanlığı
kaçırılma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103412100_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_90d9cb9d6b74f4e7bebf06b3f36dce00.png
ABD Başkanı Donald Trump'ın, NBC program sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin kaçırılması durumunda, kaçıranların idam cezasına çarptırılmasını isteyeceği bildirildi.New York Post'un haberine göre Trump, kadının öldürülmesi halinde Adalet Bakanlığı'ndan kaçıranlar için idam cezası talep edeceğini söyledi.Neler olmuştu?NBC kanalında yayınlanan 'Today' programının sunucusu Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie 1 Şubat'ta evinde olduğu bilinirken kayboldu. Yetkililer, kaçırılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.4 Şubat'ta Trump, Savannah Guthrie'yi arayarak annesini arama çalışmalarında federal yardım teklifinde bulundu. Geçen hafta FBI, soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/fbi-abdli-unlu-sunucunun-annesinin-kacirilmasinda-1-supheliyi-yakaladi-1103411974.html
savannah
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103412100_128:0:2177:1537_1920x0_80_0_0_d85fa43fe79c7545abec3cac92e6656c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, savannah, nbc, new york post, adalet bakanlığı, kaçırılma
abd, donald trump, savannah, nbc, new york post, adalet bakanlığı, kaçırılma
ABD'li ünlü sunucunun annesi kaçırıldı: Trump idam istiyor
ABD'li sunucunun annesinin kaybolması olayında ABD Başkanı Donald Trump, 84 yaşındaki kadının kaçırılmış olması durumunda suçlular için idam cezası isteyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, NBC program sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin kaçırılması durumunda, kaçıranların idam cezasına çarptırılmasını isteyeceği bildirildi.
New York Post'un haberine göre Trump, kadının öldürülmesi halinde Adalet Bakanlığı'ndan kaçıranlar için idam cezası talep edeceğini söyledi.
NBC kanalında yayınlanan 'Today' programının sunucusu Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie 1 Şubat'ta evinde olduğu bilinirken kayboldu. Yetkililer, kaçırılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.
4 Şubat'ta Trump, Savannah Guthrie'yi arayarak annesini arama çalışmalarında federal yardım teklifinde bulundu. Geçen hafta FBI, soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.