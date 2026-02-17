https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/trabzonda-13-yasindaki-eymenin-olumunde-sanal-oyun-suphesi-1103570493.html

Trabzon'da 13 yaşındaki Eymen'in ölümünde sanal oyun şüphesi

Trabzon’da 13 yaşındaki Eymen’in ölümünde sanal oyun şüphesi

Trabzon’da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, ailesi tarafından evdeki odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Sanal oyun iddiasıSabah'ın haberine göre, olayla ilgili sanal oyun şüphesi gündeme geldi. Bilgin’in, sanal oyun oynadığı ve oyunda kendisine verilen görevleri yerine getirirken hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Odada yapılan incelemede, sanal oyunda kendisine verilen görevlerin yazılı olduğu kâğıtlar bulunduğu iddia edildi.İnceleme başlatıldı: Kâğıtlar ve bilgisayara el konulduEymen’in odasında bulunduğu belirtilen kâğıtlar ile bilgisayarına, incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.Cenaze Çarşıbaşı’nda toprağa verildiAbdulkadir Eymen Bilgin’in cenazesi, Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

