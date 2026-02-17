Türkiye
Trabzon'da 13 yaşındaki Eymen'in ölümünde sanal oyun şüphesi
Trabzon’da 13 yaşındaki Eymen’in ölümünde sanal oyun şüphesi
Trabzon’da 13 yaşındaki Eymen’in ölümünde sanal oyun şüphesi
Trabzon’da 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, ailesi tarafından odasında hareketsiz bulundu; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
Trabzon’da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, ailesi tarafından evdeki odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Sanal oyun iddiasıSabah'ın haberine göre, olayla ilgili sanal oyun şüphesi gündeme geldi. Bilgin’in, sanal oyun oynadığı ve oyunda kendisine verilen görevleri yerine getirirken hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Odada yapılan incelemede, sanal oyunda kendisine verilen görevlerin yazılı olduğu kâğıtlar bulunduğu iddia edildi.İnceleme başlatıldı: Kâğıtlar ve bilgisayara el konulduEymen’in odasında bulunduğu belirtilen kâğıtlar ile bilgisayarına, incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.Cenaze Çarşıbaşı’nda toprağa verildiAbdulkadir Eymen Bilgin’in cenazesi, Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.
15:23 17.02.2026
Abone ol
Trabzon'da 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, ailesi tarafından odasında hareketsiz bulundu; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda sanal oyun şüphesi öne çıktı. Evde yapılan incelemede oyunda verilen "görev"lere dair notlar bulunduğu iddia edilirken, kâğıtlara ve bilgisayara inceleme için el konuldu.
Trabzon’da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, ailesi tarafından evdeki odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Sanal oyun iddiası

Sabah'ın haberine göre, olayla ilgili sanal oyun şüphesi gündeme geldi. Bilgin’in, sanal oyun oynadığı ve oyunda kendisine verilen görevleri yerine getirirken hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Odada yapılan incelemede, sanal oyunda kendisine verilen görevlerin yazılı olduğu kâğıtlar bulunduğu iddia edildi.

İnceleme başlatıldı: Kâğıtlar ve bilgisayara el konuldu

Eymen’in odasında bulunduğu belirtilen kâğıtlar ile bilgisayarına, incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Cenaze Çarşıbaşı’nda toprağa verildi

Abdulkadir Eymen Bilgin’in cenazesi, Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.
