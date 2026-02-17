https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/fenomen-murat-ovucun-3-yila-kadar-hapsi-istendi-1103570198.html
Fenomen Murat Övüç'ün 3 yıla kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Başörtüsü takarak çektiği videoyu paylaşan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün 3 yıla kadar hapsi istendi. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104221/57/1042215714_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_7341cf825f85e6dc551ec115d74269e3.jpg
Sosyal medyada başörtüsü takarak bir video paylaşan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame kabul edildi. Kadınsı davranış biçimlerinde hareket ettiği gözlemlendi Sabah'ın haberine göre, iddianamede, kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin İslam dininin önemli vecibelerinden biri olan başörtüsü ile alay ettiği ve tanınan bir kişi olması nedeni ile paylaşımın geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleme ve kamu düzenini bozma bakımından açık ve yakın tehlike oluşturduğu belirtildi. Şüphelinin paylaştığı videodaki eyleminin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği de saptandı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Övüç'ün 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/fenomen-murat-ovunc-tutuklandi-1102008012.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104221/57/1042215714_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_f4ee8b82d9a566b71f018bac17b07fd8.jpg
