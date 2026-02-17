https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/rusyadaki-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilara-karsilik-verildi-ukraynada-silah-sanayisi-ve-enerji-1103566908.html

Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık verildi: Ukrayna’da silah sanayisi ve enerji tesisleri vuruldu

Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık verildi: Ukrayna'da silah sanayisi ve enerji tesisleri vuruldu

Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak dün gece Ukrayna’da silah sanayisi ve militanları besleyen... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’da silah sanayisi işletmelerini ve Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapı tesislerine yoğun saldırı düzenledi.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.Son bir gün içerisinde 1230 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 16 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 8 güdümlü uçak bombasını ve 334 İHA'yı engelledi.

