RTÜK Başkanı Daniş'ten Zonguldak'taki maden ocağında yaşanan göçükle ilgili yayıncı kuruluşlara hatırlatma
RTÜK Başkanı Daniş'ten Zonguldak'taki maden ocağında yaşanan göçükle ilgili yayıncı kuruluşlara hatırlatma
RTÜK Başkanı Daniş Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan göçükle ilgili yayıncı kuruluşlara azami hssasiyet hatırlatmasında bulundu. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T01:50+0300
2026-02-17T01:51+0300
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından yayıncı kuruluşların, acılı ailelerin mahremiyeti ve insan onuruna saygı gibi konularda hassas davranmaları gerektiğini belirtti.Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, göçük altından yaralı olarak kurtarılan işçiye ise acil şifalar diledi.Daniş, mesajında şu ifadeleri kullandı:
01:50 17.02.2026
RTÜK Başkanı Daniş Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan göçükle ilgili yayıncı kuruluşlara azami hssasiyet hatırlatmasında bulundu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından yayıncı kuruluşların, acılı ailelerin mahremiyeti ve insan onuruna saygı gibi konularda hassas davranmaları gerektiğini belirtti.
Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, göçük altından yaralı olarak kurtarılan işçiye ise acil şifalar diledi.
Daniş, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Yayıncı kuruluşlarımızın yapacakları yayınlarda, acılı ailelerin mahremiyetine ve insan onuruna saygı çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerekliliğini önemle hatırlatıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
TÜRKİYE
TÜRKİYE
Dün, 23:58
Dün, 23:58
