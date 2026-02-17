https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/rtuk-baskani-danisten-zonguldaktaki-maden-ocaginda-yasanan-gocukle-ilgili-yayinci-kuruluslara-1103552389.html

RTÜK Başkanı Daniş'ten Zonguldak'taki maden ocağında yaşanan göçükle ilgili yayıncı kuruluşlara hatırlatma

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Daniş Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan göçükle ilgili yayıncı kuruluşlara azami hssasiyet hatırlatmasında bulundu. 17.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-17T01:50+0300

2026-02-17T01:50+0300

2026-02-17T01:51+0300

türki̇ye

mehmet daniş

rtük

zonguldak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100458801_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_8468ef0a09c97bac6c5deb4a39681acd.jpg

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından yayıncı kuruluşların, acılı ailelerin mahremiyeti ve insan onuruna saygı gibi konularda hassas davranmaları gerektiğini belirtti.Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, göçük altından yaralı olarak kurtarılan işçiye ise acil şifalar diledi.Daniş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

2026

