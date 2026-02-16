Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/bakan-isikhandan-maden-ocagindaki-gocukle-ilgili-aciklama-elim-olayi-arastirmak-uzere-basmufettis-1103550579.html
Bakan Işıkhan'dan maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama: Elim olayı araştırmak üzere Başmüfettiş görevlendirilmiştir
Bakan Işıkhan'dan maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama: Elim olayı araştırmak üzere Başmüfettiş görevlendirilmiştir
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan göçüğü araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'nca başmüfettiş... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T23:58+0300
2026-02-16T23:58+0300
türki̇ye
maden işçileri
maden ocağı
göçük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091170582_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fa238c2af3ba7a9403011ec1c0ad1731.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükle ilgili sosyal medyadan bir değerlendirme yaptı.Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/zonguldakta-maden-ocaginda-meydana-gelen-gocukte-bir-iscinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1103549534.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091170582_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_365c55c462f08cfd4974b3cdbb342b08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maden işçileri, maden ocağı, göçük
maden işçileri, maden ocağı, göçük

Bakan Işıkhan'dan maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama: Elim olayı araştırmak üzere Başmüfettiş görevlendirilmiştir

23:58 16.02.2026
© AA / Doğukan KeskinkılıçÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan göçüğü araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'nca başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükle ilgili sosyal medyadan bir değerlendirme yaptı.
Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan maden işçisi kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
TÜRKİYE
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük: 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı
21:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала