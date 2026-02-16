https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/bakan-isikhandan-maden-ocagindaki-gocukle-ilgili-aciklama-elim-olayi-arastirmak-uzere-basmufettis-1103550579.html
Bakan Işıkhan'dan maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama: Elim olayı araştırmak üzere Başmüfettiş görevlendirilmiştir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan göçüğü araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'nca başmüfettiş... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükle ilgili sosyal medyadan bir değerlendirme yaptı.Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:
2026
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükle ilgili sosyal medyadan bir değerlendirme yaptı.
Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan maden işçisi kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."