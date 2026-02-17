Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/ukrayna-ordusundaki-f-16-jetlerini-abd-ve-hollanda-pilotlari-ucuruyor-1103558435.html
Ukrayna ordusundaki F-16 jetlerini ABD ve Hollanda pilotları uçuruyor
Ukrayna ordusundaki F-16 jetlerini ABD ve Hollanda pilotları uçuruyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunda oluşturulan F-16 filosunda emekli ABD’li ve Hollandalı pilotların yer aldığı belirtildi. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T10:02+0300
2026-02-17T10:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
abd
hollanda
f-16
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086491133_0:35:746:455_1920x0_80_0_0_693dfadfc55aed659f5db920162d009b.png
Intelligence Online sitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu F-16 savaş uçaklarını ABD ve Hollanda'dan gelen pilotların uçurduğunu bildirdi.Haberde, “Kiev semalarını korumak için Ukraynalı, Amerikalı ve Hollandalı pilotlardan oluşan bir filo kuruldu” ifadesi kullanıldı.Söz konusu pilotların deneyimli savaş gazileri olduğu belirtildi.Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna'nın az sayıda F-16'ya sahip olduğunu ancak bunların Rus hava hedeflerini önlemekte başarısız olduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İngiltere, Gürcistan, Polonya ve diğer ülkelerden gelen paralı askerlerin etkisiz hale getirildiğini defalarca belirtmişti. Bakanlık, Kiev rejiminin onları ‘top yemi’ olarak kullandığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/cenevre-muzakereleri-rus-heyetini-tasiyan-ucak-isvicreye-ulasti-1103555559.html
ukrayna
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086491133_47:0:700:490_1920x0_80_0_0_51a53e6d3c3308ec940f4a94cb683622.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, abd, hollanda, f-16, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
ukrayna, abd, hollanda, f-16, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

Ukrayna ordusundaki F-16 jetlerini ABD ve Hollanda pilotları uçuruyor

10:02 17.02.2026 (güncellendi: 10:11 17.02.2026)
F-16 savaş uçağı
F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
Abone ol
Ukrayna ordusunda oluşturulan F-16 filosunda emekli ABD’li ve Hollandalı pilotların yer aldığı belirtildi.
Intelligence Online sitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu F-16 savaş uçaklarını ABD ve Hollanda'dan gelen pilotların uçurduğunu bildirdi.
Haberde, “Kiev semalarını korumak için Ukraynalı, Amerikalı ve Hollandalı pilotlardan oluşan bir filo kuruldu” ifadesi kullanıldı.
Söz konusu pilotların deneyimli savaş gazileri olduğu belirtildi.
Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna'nın az sayıda F-16'ya sahip olduğunu ancak bunların Rus hava hedeflerini önlemekte başarısız olduğunu açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İngiltere, Gürcistan, Polonya ve diğer ülkelerden gelen paralı askerlerin etkisiz hale getirildiğini defalarca belirtmişti. Bakanlık, Kiev rejiminin onları ‘top yemi’ olarak kullandığını vurgulamıştı.
Uçuş sırasında bir Rus uçağının penceresinden görülen manzara - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Cenevre müzakereleri: Rus heyetini taşıyan uçak İsviçre’ye ulaştı
08:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала