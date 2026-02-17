https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/ukrayna-ordusundaki-f-16-jetlerini-abd-ve-hollanda-pilotlari-ucuruyor-1103558435.html

Ukrayna ordusundaki F-16 jetlerini ABD ve Hollanda pilotları uçuruyor

Ukrayna ordusunda oluşturulan F-16 filosunda emekli ABD’li ve Hollandalı pilotların yer aldığı belirtildi. 17.02.2026, Sputnik Türkiye

Intelligence Online sitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu F-16 savaş uçaklarını ABD ve Hollanda'dan gelen pilotların uçurduğunu bildirdi.Haberde, “Kiev semalarını korumak için Ukraynalı, Amerikalı ve Hollandalı pilotlardan oluşan bir filo kuruldu” ifadesi kullanıldı.Söz konusu pilotların deneyimli savaş gazileri olduğu belirtildi.Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna'nın az sayıda F-16'ya sahip olduğunu ancak bunların Rus hava hedeflerini önlemekte başarısız olduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İngiltere, Gürcistan, Polonya ve diğer ülkelerden gelen paralı askerlerin etkisiz hale getirildiğini defalarca belirtmişti. Bakanlık, Kiev rejiminin onları ‘top yemi’ olarak kullandığını vurgulamıştı.

