https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/ukrayna-ordusundaki-f-16-jetlerini-abd-ve-hollanda-pilotlari-ucuruyor-1103558435.html
Ukrayna ordusundaki F-16 jetlerini ABD ve Hollanda pilotları uçuruyor
Ukrayna ordusundaki F-16 jetlerini ABD ve Hollanda pilotları uçuruyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunda oluşturulan F-16 filosunda emekli ABD’li ve Hollandalı pilotların yer aldığı belirtildi. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T10:02+0300
2026-02-17T10:02+0300
2026-02-17T10:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
abd
hollanda
f-16
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086491133_0:35:746:455_1920x0_80_0_0_693dfadfc55aed659f5db920162d009b.png
Intelligence Online sitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu F-16 savaş uçaklarını ABD ve Hollanda'dan gelen pilotların uçurduğunu bildirdi.Haberde, “Kiev semalarını korumak için Ukraynalı, Amerikalı ve Hollandalı pilotlardan oluşan bir filo kuruldu” ifadesi kullanıldı.Söz konusu pilotların deneyimli savaş gazileri olduğu belirtildi.Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna'nın az sayıda F-16'ya sahip olduğunu ancak bunların Rus hava hedeflerini önlemekte başarısız olduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İngiltere, Gürcistan, Polonya ve diğer ülkelerden gelen paralı askerlerin etkisiz hale getirildiğini defalarca belirtmişti. Bakanlık, Kiev rejiminin onları ‘top yemi’ olarak kullandığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/cenevre-muzakereleri-rus-heyetini-tasiyan-ucak-isvicreye-ulasti-1103555559.html
ukrayna
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086491133_47:0:700:490_1920x0_80_0_0_51a53e6d3c3308ec940f4a94cb683622.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, abd, hollanda, f-16, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
ukrayna, abd, hollanda, f-16, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
Ukrayna ordusundaki F-16 jetlerini ABD ve Hollanda pilotları uçuruyor
10:02 17.02.2026 (güncellendi: 10:11 17.02.2026)
Ukrayna ordusunda oluşturulan F-16 filosunda emekli ABD’li ve Hollandalı pilotların yer aldığı belirtildi.
Intelligence Online sitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu F-16 savaş uçaklarını ABD ve Hollanda'dan gelen pilotların uçurduğunu bildirdi.
Haberde, “Kiev semalarını korumak için Ukraynalı, Amerikalı ve Hollandalı pilotlardan oluşan bir filo kuruldu” ifadesi kullanıldı.
Söz konusu pilotların deneyimli savaş gazileri olduğu belirtildi.
Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna'nın az sayıda F-16'ya sahip olduğunu ancak bunların Rus hava hedeflerini önlemekte başarısız olduğunu açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İngiltere, Gürcistan, Polonya ve diğer ülkelerden gelen paralı askerlerin etkisiz hale getirildiğini defalarca belirtmişti. Bakanlık, Kiev rejiminin onları ‘top yemi’ olarak kullandığını vurgulamıştı.