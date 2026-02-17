Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/oturma-izni-vaadiyle-dolandiricilik-cete-liderleri-filipinli-iki-kadin-cikti--1103569267.html
Oturma izni vaadiyle dolandırıcılık: Çete liderleri Filipinli iki kadın çıktı
Oturma izni vaadiyle dolandırıcılık: Çete liderleri Filipinli iki kadın çıktı
İstanbul'da oturma izni vaadiyle kendi vatandaşlarını dolandıran çete çökertildi. Liderliğini Filipinli iki kadının yaptığı çetenin mağdurlara 'sahte oturum... 17.02.2026
İstanbul'da 'Filipinli dadı' hizmeti adı altında kendi vatandaşlarını dolandıran bir çete çökertildi. İki Filipinli kadının çete liderliğini yaptığı ortaya çıkarken, 'oturma izni' vaadiyle binlerce dolar topladıkları tespit edildi. Çete liderleri Filipinli iki kadın çıktı Sabah'ın haberine göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Filipinli 2 kadının liderliğini yaptığı bir grubun, kendi vatandaşlarını hedef aldığını belirledi. Şüphelilerin, Gayrettepe ve çevresinde çocuk bakımı adı altında işlettikleri iki ayrı ofisi, aslında yasa dışı işlemler için kullandıkları tespit edildi.Çete liderleri Melody A. ve Lorena E.'nin, Filipinler'den Türkiye'ye yeni gelen vatandaşlarına "burada yasal oturma izni ayarlayacağız" diyerek dolandırdıkları, kişi başına 2 bin dolar talep ettikleri belirlendi. Sahte oturum kartı hazırladılar Çetenin mağdurlar adına sahte oturum belgeleri hazırlayıp verdikleri belirlenirken, dolandırıcılık olayı polisin mağdur kadınlardan birinin belgelerini kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9'u Filipinli 11 kişi yakalandı.
İstanbul'da oturma izni vaadiyle kendi vatandaşlarını dolandıran çete çökertildi. Liderliğini Filipinli iki kadının yaptığı çetenin mağdurlara 'sahte oturum izni' belgesi verdikleri tespit edildi.
İstanbul'da 'Filipinli dadı' hizmeti adı altında kendi vatandaşlarını dolandıran bir çete çökertildi. İki Filipinli kadının çete liderliğini yaptığı ortaya çıkarken, 'oturma izni' vaadiyle binlerce dolar topladıkları tespit edildi.

Çete liderleri Filipinli iki kadın çıktı

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Filipinli 2 kadının liderliğini yaptığı bir grubun, kendi vatandaşlarını hedef aldığını belirledi. Şüphelilerin, Gayrettepe ve çevresinde çocuk bakımı adı altında işlettikleri iki ayrı ofisi, aslında yasa dışı işlemler için kullandıkları tespit edildi.
Çete liderleri Melody A. ve Lorena E.'nin, Filipinler'den Türkiye'ye yeni gelen vatandaşlarına "burada yasal oturma izni ayarlayacağız" diyerek dolandırdıkları, kişi başına 2 bin dolar talep ettikleri belirlendi.

Sahte oturum kartı hazırladılar

Çetenin mağdurlar adına sahte oturum belgeleri hazırlayıp verdikleri belirlenirken, dolandırıcılık olayı polisin mağdur kadınlardan birinin belgelerini kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9'u Filipinli 11 kişi yakalandı.
