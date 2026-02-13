https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/uc-ilde-es-zamanli-operasyon-800-farkli-gsm-hattiyla-139-milyon-liralik-dolandiricilik-1103467180.html
Üç ilde eş zamanlı operasyon: 800 farklı GSM hattıyla 139 milyon liralık dolandırıcılık
Üç ilde eş zamanlı operasyon: 800 farklı GSM hattıyla 139 milyon liralık dolandırıcılık
Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları kişilerin banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin eden şüpheliler tespit edildi.Kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği, bu hatlar aracılığıyla 48 ilde yapılan 160 dolandırıcılık olayında yaklaşık 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
Üç ilde eş zamanlı operasyon: 800 farklı GSM hattıyla 139 milyon liralık dolandırıcılık
00:09 13.02.2026 (güncellendi: 00:10 13.02.2026)
Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara GSM hatta temin eden 7 kişi yakalandı.
Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları kişilerin banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin eden şüpheliler tespit edildi.
Kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği, bu hatlar aracılığıyla 48 ilde yapılan 160 dolandırıcılık olayında yaklaşık 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.