Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/uc-ilde-es-zamanli-operasyon-800-farkli-gsm-hattiyla-139-milyon-liralik-dolandiricilik-1103467180.html
Üç ilde eş zamanlı operasyon: 800 farklı GSM hattıyla 139 milyon liralık dolandırıcılık
Üç ilde eş zamanlı operasyon: 800 farklı GSM hattıyla 139 milyon liralık dolandırıcılık
Sputnik Türkiye
Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara GSM hatta temin... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T00:09+0300
2026-02-13T00:10+0300
türki̇ye
çorum
asayiş
diyarbakır
dolandırıcılık
gsm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg
Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları kişilerin banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin eden şüpheliler tespit edildi.Kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği, bu hatlar aracılığıyla 48 ilde yapılan 160 dolandırıcılık olayında yaklaşık 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/65-yil-once-olen-kadinin-kimligiyle-devleti-15-milyon-lira-dolandirdilar-aile-uyeleri-gozaltina-1102914364.html
türki̇ye
çorum
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd939dbcef320e36b3edecd0f4dc2ff5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çorum, asayiş, diyarbakır, dolandırıcılık, gsm
çorum, asayiş, diyarbakır, dolandırıcılık, gsm

Üç ilde eş zamanlı operasyon: 800 farklı GSM hattıyla 139 milyon liralık dolandırıcılık

00:09 13.02.2026 (güncellendi: 00:10 13.02.2026)
© AACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
© AA
Abone ol
Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara GSM hatta temin eden 7 kişi yakalandı.
Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları kişilerin banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin eden şüpheliler tespit edildi.
Kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği, bu hatlar aracılığıyla 48 ilde yapılan 160 dolandırıcılık olayında yaklaşık 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
TÜRKİYE
65 yıl önce ölen kadının kimliğiyle devleti 15 milyon lira dolandırdılar: Aile üyeleri gözaltına alındı
21 Ocak, 14:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала