https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/mamdani-new-yorkta-gocmen-isleri-komiserligine-faiza-aliyi-secti-1103578214.html

Mamdani, New York’ta göçmen işleri komiserliğine Faiza Ali’yi seçti

Mamdani, New York’ta göçmen işleri komiserliğine Faiza Ali’yi seçti

Sputnik Türkiye

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Faiza Ali’nin ise Göçmen İşleri Komiseri olarak atandığını duyurdu. Ali, New York City devlet okulu sistemine iki... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-17T19:13+0300

2026-02-17T19:13+0300

2026-02-17T19:13+0300

dünya

ali

new york

pakistan

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103578061_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a6d393b0362a4393f3eb51647d835312.jpg

New York belediyesinden yapılan açıklamaya göre on yılı aşkın süredir Belediye Meclisi’nde çalışan Faiza Ali, kritik öneme sahip Belediye Başkanlığı Göçmen İşleri Ofisi’ne liderlik edecek.Belediye Başkanı Mamdani, “Faiza Ali’yi Belediye Başkanlığı Göçmen İşleri Ofisi’nin bir sonraki Komiseri olarak atamaktan gurur duyuyorum. Pakistanlı göçmenlerin kızı olarak Faiza, New York’taki göçmen deneyimini tanımlayan hem vaatleri hem de kırılganlığı bizzat deneyimledi” dedi.Faiza Ali ise, “Pakistan’dan gelen göçmen ebeveynlerin gururlu kızıyım. Onlar New York City’ye cesaretle, sarsılmaz bir imkan inancıyla ve burada bir gelecek kurma kararlılığıyla geldiler. Bu şehir bize fırsat, istikrar ve kök salma şansı verdi; tıpkı bizden önceki nesiller boyunca göçmenlere verdiği gibi” ifadelerini kullandı.Faiza Ali kimdir?Faiza Ali, New York City Belediye Meclisi’nde toplum katılımı alanında on yılı aşkın süre çalıştı. 2014’te Toplum İrtibat Görevlisi olarak görev yaptıktan sonra Toplum Katılımı Birimi Direktörlüğü’ne yükseldi.Ali, New York City devlet okulu sistemine iki Müslüman bayramının dahil edilmesine yönelik çalışmalara öncülük etti, göçmenlik reformu ve dil erişimi için mücadele verdi. En son Belediye Meclisi’nde Birinci Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/new-york-belediye-baskani-mamdani-icei-sinirlayacak-kararname-imzaladi-hz-muhammedden-ornek-verdi-1103328594.html

new york

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali, new york, pakistan, abd