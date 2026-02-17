https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/mamdani-new-yorkta-gocmen-isleri-komiserligine-faiza-aliyi-secti-1103578214.html
Mamdani, New York’ta göçmen işleri komiserliğine Faiza Ali’yi seçti
New York belediyesinden yapılan açıklamaya göre on yılı aşkın süredir Belediye Meclisi’nde çalışan Faiza Ali, kritik öneme sahip Belediye Başkanlığı Göçmen İşleri Ofisi’ne liderlik edecek.Belediye Başkanı Mamdani, “Faiza Ali’yi Belediye Başkanlığı Göçmen İşleri Ofisi’nin bir sonraki Komiseri olarak atamaktan gurur duyuyorum. Pakistanlı göçmenlerin kızı olarak Faiza, New York’taki göçmen deneyimini tanımlayan hem vaatleri hem de kırılganlığı bizzat deneyimledi” dedi.Faiza Ali ise, “Pakistan’dan gelen göçmen ebeveynlerin gururlu kızıyım. Onlar New York City’ye cesaretle, sarsılmaz bir imkan inancıyla ve burada bir gelecek kurma kararlılığıyla geldiler. Bu şehir bize fırsat, istikrar ve kök salma şansı verdi; tıpkı bizden önceki nesiller boyunca göçmenlere verdiği gibi” ifadelerini kullandı.Faiza Ali kimdir?Faiza Ali, New York City Belediye Meclisi’nde toplum katılımı alanında on yılı aşkın süre çalıştı. 2014’te Toplum İrtibat Görevlisi olarak görev yaptıktan sonra Toplum Katılımı Birimi Direktörlüğü’ne yükseldi.Ali, New York City devlet okulu sistemine iki Müslüman bayramının dahil edilmesine yönelik çalışmalara öncülük etti, göçmenlik reformu ve dil erişimi için mücadele verdi. En son Belediye Meclisi’nde Birinci Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.
