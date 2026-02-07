New York Belediye Başkanı Mamdani ICE'ı sınırlayacak kararname imzaladı: Hz. Muhammed'den örnek verdi

Hicret hikayesi, bize Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in de bir yabancı olduğunu, Mekke'den ayrılmak zorunda kaldığını ve Medine'de kucaklandığını anlatıyor. Eğer inanç, bize yabancının yanında durmak için ahlaki bir pusula sunuyorsa, hükümet de gereken kaynakları sağlayabilir.