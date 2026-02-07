https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/new-york-belediye-baskani-mamdani-icei-sinirlayacak-kararname-imzaladi-hz-muhammedden-ornek-verdi-1103328594.html
New York Belediye Başkanı Mamdani ICE'ı sınırlayacak kararname imzaladı: Hz. Muhammed'den örnek verdi
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin operasyonlarını sınırlayacak kararnameye imza attı.Mamdani, farklı inanç temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlilte, New York Belediyesinin tesislerine yönelik, ICE polisinin operasyonlarını kısıtlayan kararnameyi duyurdu:Kararnameye göre, ICE polisi, bundan sonra New York'ta okul, barınak, hastane ve otoparklar dahil New York Belediyesince işletilen tesislere 'düzensiz göçmenleri gözaltına alma' gerekçesiyle doğrudan giriş hakkına sahip olamayacak.Hz. Muhammed'den örnek verdiMamdani, ABD'nin göç politikaları için İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed'i örnek alması gerektiğini söyledi:
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin operasyonlarını sınırlayacak kararnameye imza attı.
Mamdani, farklı inanç temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlilte, New York Belediyesinin tesislerine yönelik, ICE polisinin operasyonlarını kısıtlayan kararnameyi duyurdu:
Sadece göçmen New Yorklularımızı değil, tüm New Yorkluları da kötüye kullanılan göçmenlik uygulamalarından koruyacak bir kararname imzalıyorum. ICE'nin yargı kararı olmadan New York City mülklerine giremeyeceğini açıkça belirteceğiz.
Kararnameye göre, ICE polisi, bundan sonra New York'ta okul, barınak, hastane ve otoparklar dahil New York Belediyesince işletilen tesislere 'düzensiz göçmenleri gözaltına alma' gerekçesiyle doğrudan giriş hakkına sahip olamayacak.
Hz. Muhammed'den örnek verdi
Mamdani, ABD'nin göç politikaları için İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed'i örnek alması gerektiğini söyledi:
Hicret hikayesi, bize Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in de bir yabancı olduğunu, Mekke'den ayrılmak zorunda kaldığını ve Medine'de kucaklandığını anlatıyor. Eğer inanç, bize yabancının yanında durmak için ahlaki bir pusula sunuyorsa, hükümet de gereken kaynakları sağlayabilir.